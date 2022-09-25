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Yerel Redmond'dan iyi haber
Yerel

Redmond'dan iyi haber

Beşiktaş'ın İngiliz kanat oyuncusu Nathan Redmond, derbide görev verilmesi halinde özel bandajla görev yapabilecek.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 10:39:00 -
Redmond'dan iyi haber

Beşiktaş’ın yeni transferi Nathan Redmond’ın önceki akşam ameliyat edildiği açıklanmıştı. Sol el tarak kemiğindeki kırık sebebiyle başarılı bir operasyon geçiren İngiliz kanat oyuncusu için Siyah Beyazlılar’ın resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede Redmond’un idmanda sakatlanarak sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildiği duyurmuştu.

Başarılı bir osteosentez operasyonu geçirdiği aktarılan İngiliz futbolcunun rehabilitasyon sürecine ise başlandığı bildirildi.

İlk etapta sahalardan 3 haftalık bir süreçte uzak kalması beklenen Redmond’dan iyi haber geldi. Kulüp doktorlarının son raporuna göre Redmond’un eline yapılan operasyonun beklenenden daha iyi geçtiği ve Fenerbahçe derbisinde görev verilmesi halinde özel bandajla oynayabilecek durumda olduğu kaydedildi.

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