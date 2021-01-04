Pınar Gültekin cinayetiyle ilgini davanın ikinci duruşması 4 Ocak Pazartesi günü görüldü. Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin 'bu mahkemeyi tanımıyorum' diyerek mahkeme salonunu terk etti. Reddi hakim talebi 1. Ağır ceza mahkemesine gönderdi. Dava 15 Şubat 2021'e ertelendi. Bu gelişmelerin ardından pek çok kişi 'Reddi hakim' talebinin ne olduğunu araştırmaya başladı. Reddi hakim nedir?

Reddi hakim talebi nedir?

Reddi hakim talebinin ne anlama geldiği merak konusu. Hakimin reddi veya reddi hakim isminden anlaşılacağı üzere hakimi ret etmek anlamına gelmektedir. Hakimin ret etmek ise hakimin değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Belli başlı durumlarda dosyaya bakan hakimin değiştirilmesi için talepte bulunabilmektedir.

Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi

MADDE 36- (1) Hâkimin tarafsızlığından şüpheyi gerektiren önemli bir sebebin bulunması hâlinde, taraflardan biri hâkimi reddedebileceği gibi hâkim de bizzat çekilebilir. Özellikle aşağıdaki hâllerde, hâkimin reddi sebebinin varlığı kabul edilir:

a) Davada, iki taraftan birine öğüt vermiş ya da yol göstermiş olması.

b) Davada, iki taraftan birine veya üçüncü kişiye kanunen gerekmediği hâlde görüşünü açıklamış olması.

c) Davada, tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş veya hâkim ya da hakem sıfatıyla hareket etmiş olması.

ç) Davanın, dördüncü derece de dâhil yansoy hısımlarına ait olması.

d) Dava esnasında, iki taraftan birisi ile davası veya aralarında bir düşmanlık bulunması.