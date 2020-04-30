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Ekonomi

"Red Bull Gaming Ground @HOME"un konuğu "Unlost" olacak

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:48:42 -
"Red Bull Gaming Ground @HOME"un konuğu "Unlost" olacak

İSTANBUL (AA) - Red Bull Twitch kanalı, sunduğu içeriklerle öne çıkmaya devam ediyor.

Red Bull açıklamasına göre, "Red Bull Gaming Ground @HOME"da geçen haftalarda Red Bull sporcuları İsmail "Isopowerr" Can Yerinde ve Ayhancan Güven ile buluşan oyunseverler, bu hafta yayıncı Cantuğ "Unlost" Özsoy ile bir araya gelecek.

Unlost'un arkadaşlarıyla takipçilerine meydan okuyacağı CS:GO mücadelesi, yarın saat 19.00'da Twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı yayınlanacak.

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