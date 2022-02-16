Recep ayı 2 Şubat Çarşamba günü başladı. Recep ayının 15.gününde ise hangi namazın kılınacağı, hangi duaların okunacağı araştırılıyor.

Recep ayının 15 gecesi kılınacak namaza nasıl niyet edilir?

Recep ayının 15. gecesi de 15 Şubat Salı’yı 16 Şubat Çarşamba’ya bağlayan geceye denk geliyor. Bu mübarek günde namaz kılacak olan pek çok kişi nasıl niyet etmeleri gerektiğini araştırıyor. Niyet ettim Allah rızası için Recep ayı hürmetine günahlarımın affı için ve dualarımın kabulü için diyerek namaza başlanır.

Enes (Radıyallahu Anh) 'dan merfû'an rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:"Her kim Receb'in yarı (on beşinci) gecesinde 14 rekat kılar, her rekatta, 1 Fatiha, 20 İhlas (Gulhüvallahüehad), 3'er kere de Felak ve Nas Surelerini okur.

Namazını bitirince bana 10 kere salât okur sonra da 30'ar kere, tesbih, hamd, tekbir ve tehlil de bulunursa, yani;'Sübhanellahi Elhamdülillahi Allahüekberu Lêilêheillallah'derse, Allah-u Te'ala ona, sevaplarını yazmak, Firdevs cennetinde kendisi için ağaçlar dikmek üzere 1000 melek yollar. O geceye kadar yaptığı bütün günahları siler, bir dahaki seneye kadar üzerine hiçbir günah yazmaz.

Bu namazda okuduğu her harfe karşılık, kendisine 700 hasene yazar, her rukü ve secdesine karşılık cennette ona yeşil zebercedden 10 köşk bina eder.Her rekata mukabil, cennette ona kırmızı yakuttan 10 şehir verir. Bir melek gelip, elini omuzları arasında koyarak: 'Geçmiş günahların muhakkak bağışlandı, ameline yeniden başla' der."

(Kaynak : Cûzekanî, Suyûtî, el-Le'âli)

Recep ayının 15. gecesi, bir Fatiha, 10 İhlas ile 100 rekat kılınıp, peşine de 1000 kere istipfarda bulunmak, gününde de, bir Fatiha ve bir İhlas ile 50 rekat kılmak, teşvik edilen amellerdendir.

(Kaynak : Muhammed en-Nâzilî, Hazinetü'l esrâr)