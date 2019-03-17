Recai Kutan'dan sert tepki: İnsanlık bugün tarihin en karanlık dönemini yaşıyor

Yeni Zelanda’da camiye yapılan terör saldırısıyla ilgili Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi adına açıklama yapan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan, terör saldırısını kınayarak, şehit olanlara Allah’tan rahmet diledi.

Birçok ülkede Müslümanlara çirkin saldırılar yapılıyor

Terör saldırısını sert ifadelerle kınayan Kutan, “Malum olduğu üzere düşmanlık ve yok etme duygularıyla artan politik şiddet, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı gibi insanlık dışı eğilimler dünyayı bütün patolojik türevleriyle kuşatmış durumdadır. İnsanlık bugün yaşanan zulümlere, katliamlara, savaşlara, çatışmalara bakıldığında maalesef tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşamaktadır. Ayrıca birçok ülkede özellikle Müslüman topluluklar üzerine çirkin saldırılar ve mesnetsiz baskılar yapılmaktadır. Bundan dolayıdır ki artık zaruri olarak hak, adalet, merhamet ve şefkat anlayışının bütün insanlığın saadeti için hâkim kılmak herkes için asgari bir vazifedir. Temel insan hakları çerçevesinde gerek bireysel ve toplumsal gerek siyasi gerekse küresel inisiyatifi olanların aklı ve mantığı ortadan kaldıran, kişileri terörize eden kışkırtıcı rollerden kaçınılmasının gerekliliğine dair insanlığın geleceği adına sorumluluklarını yerine getirmelidirler” ifadelerini kullandı.