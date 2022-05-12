Real Sociedad-Cadiz maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
İspanya La Liga'nın 36.haftasında Real Sociedad ile Cadiz karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını hangi kanalda karşılaşmanın yayımlanacağını araştırıyor. Real Sociedad-Cadiz maçı hangi kanalda?
İspanya La Liga'nin 36.haftasında Real Sociedad ile Cadiz karşı karşıya gelecek. Peki, maç hangi kanalda?
Real Sociedad-Cadiz maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Real Sociedad ligin 36.haftasında Reale Arena'da Cadiz'i 12 Mayıs Perşembe akşamı konuk edecek. Mücadele TSİ 20.00'de başlayacak. Real Sociedad-Cadiz maçı Spor Smart'tan naklen yayımlanacak.