Real Madrid'i Karim Benzema sırtladı
La Liga'da Real Madrid başkent derbisinde Rayo Vallecano'yu deplasmanda tek golle yıktı.
La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, Radamel Falcao'lu Rayo Vallecano'ya konuk oldu.
Madrid derbisinde ilk yarı 0-0'lık beraberlikle geçilirken Real Madrid maçın kilidini son bölümde açtı.
83. dakikada Karim Benzema'nın golüyle 1-0 öne geçen Real Madrid skoru korudu ve sahadan üç puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Real Madrid puanını 60'a yükseltti ve liderliğini perçinledi.
31 puanda kalan Vallecano ise 12. sırada kaldı. Vallecano'da Radamel Falcao 73. dakikada Sergi Guardiola'nın yerine oyuna girdi.