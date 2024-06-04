Real Madrid'e transfer olan Kylian Mbappe'den çarpıcı itiraf: Beni oynatmayacaklardı

Real Madrid'e transfer olan Fransız yıldız Kylian Mbappe, transferinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hayalini kurduğu kulübe geldiğini söyleyen Mbappe, "Mutluyum, çok mutluyum! Yüzümdeki gülümsemeyi görebilirsiniz. Mutlu bir oyuncu çok daha iyi performans gösterebilir. Hayalimdeki kulüp için oynayacağım. En az beş yıl Real Madrid'de olacağım. İlk andan itibaren bana güven veren Florentino'ya teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Aldığı mesajlardan ötürü çok mutlu olduğunu söyleyen Fransız yıldız, "İdollerimden, Cristiano'dan, Ramos'tan, Casillas'tan, gelecekteki takım arkadaşlarımdan, herkesten mesajlar aldım. Kalbime dokundular. Hepsine teşekkür ederim." dedi.

"PSG BENİ OYNATMAYACAKTI"

Geride kalan sezonun başında Paris Saint-Germain'den ayrılmak istediğini ancak bunun gerçekleşemediğini söyleyen Mbappe, "PSG yönetimi beni bütün sezon oynatmayacaklarını söylemişti. Luis Enrique ve Luis Campos beni kurtardı. Teknik açıdan bakacak olursanız, bu sezon benim standartlarıma göre en düşük sezon. Ancak yaşadığım onca şeyi düşünecek olursam, bu sezon benim için en iyisi olurdu. Gelecek sezon böyle bir istatistik beni tatmin etmez." sözlerini sarf etti.

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MBAPPE, PSG'DE 308 MAÇA ÇIKTI

Paris Saint-Germain, 2017-18 sezonunda kiralık olarak forma giyen Kylian Mbappe'nin bonservisini 2018 yılında Monaco'dan 180 milyon Euro bedelle almıştı. Geride kalan 7 sezonda Paris Saint-Germain formasını 308 maçta giyen Mbappe, 256 gol kaydetti. 25 yaşındaki futbolcu, 108 tane de asist yaptı.

Mbappe, Paris Saint-Germain ile 6 Fransa Ligue 1 şampiyonluğu, 4 Fransa Kupası şampiyonluğu, 2 Fransa Lig Kupası şampiyonluğu ve 3 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.