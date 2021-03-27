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Spor Real Madrid'de Hazard depremi
Spor

Real Madrid'de Hazard depremi

Bu sezon sık sık sakatlanan ve bundan dolayı birçok maçta forma giyemeyen Eden Hazard'ın sezon sonu Real Madrid'den ayrılacağı konuşuluyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 15:13:00 - 2021-03-27 15:15:07

Belçikalı golcü Eden Hazard'ın Real Madrid macerası sezon sonu sona erebilir.

İspanyol basınından El Mundo Deportivo'nun haberine göre Başkent ekibi, Eden Hazard'ı yaz transfer döneminde elden çıkarmayı planlıyor. Eflatun beyazlıların, yıldız futbolcuyu satmak istemesinin nedeni olarak çok sık sakatlanması ve yüksek maliyeti olduğu öğrenildi. Belçikalı futbolcu Real Madrid'den yıllık 23 milyon euro kazanıyor. İspanyol kaynaklara göre Belçikalı futbolcu için Madrid'in 50 milyon euro bonservis bedeli talep edecek.

Bu sezon uzun bir sakatlık dönemi sonrası ligde 13 Mart'ta oynanan Elche maçıyla sahalara dönen Hazard, 2 gün sonra yeniden sakatlanmış ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Atalanta maçını kaçırmıştı.

2 yıl önce transfer edilmişti

Şimdilerde bonservis bedeli 40 milyon euro olan Eden Hazard'ı Real Madrid, 2019 yılında 115 milyon euro karşılığında Chelsea'den transfer etmişti. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon eflatun beyazlılarla sadece 24 maça çıkabildi ve 3 gole imza attı.

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