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Spor Real Madrid'de Başkan Florentino Perez, Zidane'nın yerine Raul'ü düşünüyor
Spor

Real Madrid'de Başkan Florentino Perez, Zidane'nın yerine Raul'ü düşünüyor

İspanyol devi Real Madrid'de Başkan Florentino Perez, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Zinedine Zidane ile yolları ayırmayı planlıyor. Perez'in düşündüğü isimler arasında kulübün efsane ismi Raul da yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 19:47:00 -
Real Madrid'de Başkan Florentino Perez, Zidane'nın yerine Raul'ü düşünüyor

Real Madrid yönetimi, teknik direktör Zinedine Zidane'nin takımdaki geleceğini düşünmeye başladı.

Haftasonu ligde Cadiz'e yenildikten sonra Şampiyonlar Ligi ilk maçında da evinde Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e 3-2'lik skorla boyun eğen eflatun beyazlılarda Fransız teknik adamla yolların ayrılması gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Zidane'nın yerine Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino ya da kulübün efsane ismi Raul'ü takımın başında görmek istiyor.

Cumartesi günü Barcelona konuk olacak

Son olarak La Liga'da Cadiz'e evinde mağlup olan Real Madrid, oynadığı 5 maç sonunda topladığı 10 puanla 3. sırada yer alıyor. Eflatun beyazlılar, 24 Ekim Cumartesi günü oynanacak El Clasico'da ezeli rakibi Barcelona'ya konuk olacak.

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