Real Madrid maç sonucu, puan durumu, maç gözeti, goller! La Liga puan durumu:

25. hafta maçında Real Madrid ile Deportivo Alaves karşı karşıya geldi. La Liga'nın 25. haftasında bu hafta da kıyasıya bir mücadele yaşandı. Liderlik koltuğunu kaptıran istemeyen Real Madrid, Alaves karşısında fırtına gibi esti. Real Madrid, sahasında Alaves'i ağırladı. İşte Real Madrid maç sonucu, puan durumu, maç gözeti, golleri...

Real Madrid Alaves maçı golleri!

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Alaves'i 3-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmada Real Madrid, galibiyete ikinci yarıda Marco Asensio (Dk. 63), Vinicius (Dk. 80) ve Karim Benzema'nın (Dk. 90+1, penaltıdan) golleriyle ulaştı.

Puanını 57'ye çıkaran Real Madrid, bir maç eksiği olan en yakın rakibi Sevilla'nın (50 puan) önünde liderliğini sürdürdü. Alaves ise 20 puanla 19. sırada yer aldı. La Liga'da haftanın diğer maçında Türk futbolcular Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Getafe, deplasmanda Cadiz ile 1-1 berabere kaldı.

La Liga puan durumu

Ara transfer döneminde kiralık olarak geldiği Getafe'de ilk defa 11'de sahaya çıkan ve karşılaşmada sarı kart gören Okay, 61. dakikada yerini Florentino Luis'e bıraktı. Enes, maç boyunca sahada kaldı. Getafe, 26 puanla 15. sırada bulunuyor.