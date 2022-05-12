Real Madrid-Levante maçı saat kaçta hangi kanalda? Real Madrid maçı CANLI İZLE
İspanya La Liga'nın 36.haftasında Real Madrid sahasında Levante ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Real Madrid ile Levante maçının ne zaman oynanacağını hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Real Madrid-Levante CANLI
La Liga'da heyecan 36.hafta maçlarıyla devam ediyor. Real Madrid sahasında Levante'yi konuk edecek. Peki, maç saat kaçta?
Real Madrid-Levante maçı saat kaçta hangi kanalda? Real Madrid maçı CANLI İZLE
Real Madrid 12 Mayıs Perşembe akşamı TSİ 22.30'da Levante ile karşılaşacak. Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşmayı Spor Smart, S Sport ve CBC Sport naklen yayımlayacak.
Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Nacho, Mendy; Valverde, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius
Levante: Cardenas; Miramon, Rober, Duarte, Vezo, Son; Radoja, Pepelu, Melero; Gomez, Morales