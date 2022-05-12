Real Madrid-Levante maçı kaç kaç bitti?
Real Madrid-Levante maç sonucu | La Liga'nın 36.haftasında Real Madrid evinde Levante ile karşı karşıya geldi. Peki, Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Real Madrid-Levante maçı ne oldu?
İspanya La Liga'da heyecan 36.hafta kaçlarıyla devam ediyor. Futbolseverler ise Real Madrid ile Levante arasındaki maçın kaç kaç bittiğini araştırıyor.
Real Madrid-Levante maçı kaç kaç bitti?
Real Madrid-Levante maçı TSİ 22.30'da başladı. Maç 4-0 Real Madrid'in üstünlüğüyle sürüyor.