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Spor Real Madrid-Levante maçı kaç kaç bitti?
Spor

Real Madrid-Levante maçı kaç kaç bitti?

Real Madrid-Levante maç sonucu | La Liga'nın 36.haftasında Real Madrid evinde Levante ile karşı karşıya geldi. Peki, Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Real Madrid-Levante maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-05-12 22:49:00 - 2022-05-12 23:16:57
Real Madrid-Levante maçı kaç kaç bitti?

İspanya La Liga'da heyecan 36.hafta kaçlarıyla devam ediyor. Futbolseverler ise Real Madrid ile Levante arasındaki maçın kaç kaç bittiğini araştırıyor.

Real Madrid-Levante maçı kaç kaç bitti?

Real Madrid-Levante maçı TSİ 22.30'da başladı. Maç 4-0 Real Madrid'in üstünlüğüyle sürüyor.

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