Real Madrid Başkanı'ndan Türk takımlarına skandal sözler

İlan edildiği günden bu yana futbol camiasında büyük tartışma yaratan Avrupa Süper Ligi'nin askıya alındığını duyuran Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Türkiye ligine dair de açıklamalarda bulundu.

Türk takımlarını aşağıladı

Perez yaptığı açıklamada, Türkiye'den de Avrupa Süper Ligi'ne takımların çağırılabileceğine işaret ederken, bir yandan da Türkiye ligini aşağıladı.

"Türkiye'den takım girerse problem olur"

İspanyol yöneticinin sarf ettiği sözler şöyle:

"Diğer fikirlere de açığız ancak mesela daha küçük liglerden bir takım girmek isterse, örneğin Türkiye'den, buradaki problem paranın, rekabetin olacağı büyük maçlardan gelecek olması. Rekabet olmayan maçlar, para kazandırmaz."