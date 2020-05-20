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Raşit Amca pazara çıkamayınca, tezgahın başına Vefa geçti

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü bir vatandaşın ürettiği ürünler, pazarda Vefa Grubu tarafından satıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 10:53:40 -
Raşit Amca pazara çıkamayınca, tezgahın başına Vefa geçti

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü bir vatandaşın ürettiği ürünler, pazarda Vefa Grubu tarafından satıldı.


Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bozdoğan’da da uygulanan 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla ürettiği mahsulleri pazara götürüp satamayan Eymir Mahallesi’nde oturan 68 yaşındaki Raşit Kardaş, Vefa ekibinden yardım istedi. Bozdoğan Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlı amcanın talebini geri çevirmeyerek, hemen yerine getirdi. Vefa grubu personelleri Salı Pazarı’nda yaşlı amcanın tezgahını açarak satış yaptı. Tezgah başında Vefa gurubu personellerini gören vatandaşlar önce şaşkınlık yaşadı. Pazarın son bulması ile Raşit amcanın ürünlerini satan Vefa gurubu personeli, elde ettikleri kazancı yaşlı adamın evine giderek teslim etti.


Kardaş, kendilerine yardımcı olan personellere teşekkür ederek, “Allah razı olsun hepinizden” dedi.

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