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Aktüel Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu, Şevket Çoruh'a devredecek
Aktüel

Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu, Şevket Çoruh'a devredecek

Yeniakit Publisher
2020-08-27 12:32:13 -
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu, Şevket Çoruh'a devredecek

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Rasim Öztekin, Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu, oyuncu Şevket Çoruh'a teslim edecek.

Kel Hasan Efendi'den sonra sırasıyla geleneksel Türk tiyatrosunun ve tuluat sanatının önemli isimlerinden İsmail Dümbüllü, Münir Özkul ve Ferhan Şensoy'un taşıdığı kavuk, Şensoy tarafından 2016 Mayısı'nda Rasim Öztekin'e devredidi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre kavuk, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) desteğiyle 20 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenecek törende yeni sahibinin olacak.

Kavuğu, Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle ustası Ferhan Şensoy'dan teslim alan Rasim Öztekin, yaşadığı kalp rahatsızlığı yüzünden tiyatro yapamadığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Kavuğu aldığım yaz, kalp yetersizliğinin yanına ciddi ritim problemleri de eklenince, doktorum canlı performansı yasakladı. Kalbim, kavuklu olarak tiyatro yapmama izin vermedi. Aslında bir bakıma kalp hastalığı nedeniyle çok sevdiğim tiyatrodan malulen emekli oldum. Projeyi, senaryosunu, çalışma koşullarını seçebildiğim, yorulduğumda dinlenebildiğim sinema ve dizi projelerinde yer alarak sanatın içinde bir şekilde var olarak moral buldum. Durum böyle iken, kavuğu çok bekletmeden bir tiyatrocu kardeşime devretmeye karar verdim.

Büyük özverilerle Baba Sahne'yi kuran, zorlu koşullarda tiyatro yapmaya ve tiyatroyu yaşatmaya çalışan Şevket Çoruh'a Türk tiyatrosuna bugüne kadar yaptığı ve yapacağı katkılardan dolayı kavuğu devredeceğim."

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