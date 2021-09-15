Rasim Ozan ne demek istedi? "Coşkuyla paylaştım"

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, "Veeeeeeee.... Nagehan Alçı Afganistan sokaklarında... Taliban’ın Afganistan’ında bir Türk kadın yazar olarak tüm ülkeyi dolaşacak... Hem halkın nabzını tutacak hem Afganistan’ın yeni yönetici kadrolarıyla görüşecek... Zor ve cesur bir vazife..." notuyla paylaştığı Nagehan Alçı'nın fotoğrafı hakkında açıklama yaptı.

Fotoğrafın Afganistan sınırında çekildiğini belirten Kütahyalı, "'Nagehan asla Afganistan’a gitmedi' hezeyanları da gösteriyor ki Türkiye toplumunun her kanadında ciddi bir akıl ve ruh sağlığı problemi oluşmuş durumda" ifadesini kullandı.



Kütahyalı, "Özellikle toplumun aşırı laikçi-ulusalcı bölümünün delirmesinde benim de -geçmişte yaptıklarımla- şahıs olarak ciddi sorumluluğum var. O kesime de şefkatle yaklaşmak gerekir" açıklamasını yaptı.

Kütahyalı'nın T24'e yaptığı açıklama şu şekilde:



"Nagehan’ın Afganistan’a gitmediği ve şu an tüm Türkiye’ye Pakistan’dan yayın yapıp, sanki Kabil’deymiş izlenimi yarattığı sosyal medyada yazılıyor.

Bu durum hakikaten Türk sosyal medya ortamının delirme seviyesini gösteriyor. Nagehan’ın Afganistan’a gitmediğini iddia edenlerin psikiyatrik tedaviye ihtiyacı var.

Nagehan büyük bir cesaret göstererek çok önemli bir gazetecilik olayına kalkışmış durumda. Taliban rejiminde bir kadın gazeteci olarak araştırma yapmak çok çok zor ve meşakkatli bir iş.

Nagehan’dan hoşlanmayalar dahil bu cesaretli davranışını -gazetecilik açısından- takdir etmelidir diye düşünüyorum.

'Nagehan asla Afganistan’a gitmedi' hezeyanları da gösteriyor ki Türkiye toplumunun her kanadında ciddi bir akıl ve ruh sağlığı problemi oluşmuş durumda. Ülkemizle ilgili bu gerçekle yüzleşmeliyiz. Ben de mesuliyetten kaçmıyorum. Özellikle toplumun aşırı laikçi-ulusalcı bölümünün delirmesinde benim de -geçmişte yaptıklarımla- şahıs olarak ciddi sorumluluğum var. O kesime de şefkatle yaklaşmak gerekir. Sosyal medyada beddua ettikleri Nagehan Alçı şu an Türkiye’de bir iç savaş ortamı oluşmasın diye en çok mücadele eden insanların başında geliyor. Çünkü aşırı kutuplaşma ve sonrasında oluşabilecek iç savaş bu kesim için katliam anlamına gelir. Böyle bir ihtimalde sadece bu kesimin değil tüm Türkiye’nin istikbali kararır, ülkemiz mahvolur. Nagehan, böyle bir gidişata dur diyen, Türkiye’nin iç dengelerini çok çok iyi bilen ve normalleşme için en çok mücadele eden yazar. Laikçi kesim de Nagehan’ın demokratik gayretlerinin önemini ileride anlayacak. Şimdilik farkında değiller, onları da anlıyorum.

O fotoğraf Nagehan’ın da belirttiği gibi Afganistan sınırında çekilmiş bir fotoğraf. Nagehan Afganistan’a giriş yaptığı an ben bunu coşkuyla paylaşmak istedim. Çünkü o tehlikeli yolculuk bağlamında ben de stresliydim. Nagehan Afganistan’a vardığında da bunu paylaştım. Şu an kendisi Kabil’de ve yapacağı mühim röportajlara hazırlanıyor."