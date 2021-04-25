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Ekonomi Rasim Ozan Kütahyalı, 'Korkunç' dedi ve açıkladı: Süleyman Soylu'ya bildirdim
Ekonomi

Rasim Ozan Kütahyalı, 'Korkunç' dedi ve açıkladı: Süleyman Soylu'ya bildirdim

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Bitay isimli kripto para borsasından korkunç şikayetler geldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 18:08:00 -
Rasim Ozan Kütahyalı, 'Korkunç' dedi ve açıkladı: Süleyman Soylu'ya bildirdim

Thodex'in internet sitesine 20 Nisan akşamından beri erişilemiyor. Thodex hakkında soruşturma başlatılırken, MASAK da hesapların bloke edildiğini duyurdu. Öte yandan Vebitcoin adlı şirket de faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Futbol yorumcusu ve Güneş Gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bitay isimli kripto para borsasından da korkunç şikayetler geliyor bana. Yine paralar çekilemiyor ve ortada muhatap yok. Üçüncü thodex vakası olabilir. Durumu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da bildirdim şimdi. Hemen ilgilendi. MASAK da bitay olayını şimdiden incelemeye almalı."

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