Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rant ile ilgili açıklamalarına, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten cevap gecikmedi.16 Mart 2019 Cumartesi 14:52
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
Bay Kemal'e sert sözler
CHP Lideri'nin rantla ilgili açıklamalarını yorumlayan Melih Gökçek, "Kılıçdaroğlu, ‘Tabii ki bir yerde rant olacaktır. İnsanın olduğu her yerde rant olacaktır. Ama rantı hak edene vereceksin.’ demiş. Siz örneğin 2 emsal verince hak edene vermiş oluyorsunuz. Biz 2 emsal verince rantçılara peşkeş çekmiş oluyoruz. Sevsinler sizin adalet arayışınızı..." ifadelerini kullandı.
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