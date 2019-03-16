Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rant ile ilgili açıklamalarına, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten cevap gecikmedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Bay Kemal'e sert sözler CHP Lideri'nin rantla ilgili açıklamalarını yorumlayan Melih Gökçek, "Kılıçdaroğlu, ‘Tabii ki bir yerde rant olacaktır. İnsanın olduğu her yerde rant olacaktır. Ama rantı hak edene vereceksin.’ demiş. Siz örneğin 2 emsal verince hak edene vermiş oluyorsunuz. Biz 2 emsal verince rantçılara peşkeş çekmiş oluyoruz. Sevsinler sizin adalet arayışınızı..." ifadelerini kullandı. İşte Melih Gökçek 'in o paylaşımı...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.