Rangers'ın yıldızları Kadıköy'e doğru yola çıktı! Flaş gelişme...

İskoç ekibi Rangers, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ryan Kent ve Alfredo Morelos ile ilgili resmi açıklama yaptı. İki oyuncusunun da sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyuran Rangers, transferi resmen açıkladı.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Rangers; Ryan Kent, Alfredo Morelos, Scott Arfield, Filip Helander ve Allan McGregor'un takımdan ayrılacağını resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ryan Kent, Alfredo Morelos, Scott Arfield, Filip Helander ve Allan McGregor ile yollar ayrılacak. Mükemmel katkıları sonrası camiaya teşekkür ederek kariyerlerine başka takımda devam etme kararı aldılar." ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Ryan Kent ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, yıldız oyuncuya yıllık 1.7 milyon euro verecek. 3+1 yıllık sözleşme yapılacak oyuncu, Rangers'tan 1 milyon euro kazanıyordu.

Aynı takımda forma giyen Morelos için de tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, yıldız oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı. İngiltere'den Everton'ın da ilgilendiği Morelos'un Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu ifade edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO