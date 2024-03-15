Ramazan'ın ilk cumasında Prof. Erbaş'tan 'boykot' çağrısı!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş Ramazan ilk cuma namazını Fatih Camii'nde kıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Erbaş, Cuma namazını kıldırdıktan sonra fetva verdi.

Prof. Erbaş, “Elimizle, dilimizle bütün imkanlarımızla mazlumlara destek olmaya devam edelim. Tek bir kuruşumuz dahi olsa zalimlere ve destekçilerine katkıda bulunmayalım” dedi.

İsrail'in Filistin'e yönelik katliamını kınayan Prof. Erbaş, şunları söyledi:

“Büyük nimetler içinde Ramazanımızı idrak ederken Gazze’de, Filistin’de bombalar altında can veren şehitlerimizi unutmamalıyız. Orada gazi olan, yaralı olan kardeşlerimizi unutmamalıyız. Yurtları, vatanları için, evleri, barkları için mücadele eden şehitleri unutmamalıyız. Onlara elimizle dilimizde yapabileceğimiz ne varsa yapmalıyız. Kalbimizde dualarımızda eksik etmemeliyiz. Onların başarısı için elimizden, dilimizden, kalbimizden gelen her şeyi yapmalıyız.

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İşte öyle oruç tutarsak rabbimiz oruçlarımızı kabul eder. Yoksa duyarsız bir mü'minin tutmuş olduğu oruçlar, yapmış olduğu ibadetlerden mutlaka sorulacaktır. Müminler bir vücut gibidir. Vücudun uzuvları ne zaman nerede sıkıntı yaşarsa vücudun tamamı bundan rahatsız olduğu gibi dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslümanın başına gelen bir sıkıntı ve zulüm bütün müminlerin, Müslümanları rahatsız etmeli."

Fetvasında boykota devam çağrısı da yapan Prof. Erbaş, “Elimizle, dilimizle bütün imkanlarımızla mazlumlara destek olmaya devam edelim. Tek bir kuruşumuz dahi olsa zalimlere ve destekçilerine katkıda bulunmayalım. Boykotlara devam edelim. Önümüzdeki pazartesi Çanakkale Zaferinin 109’uncu yıldönümünü idrak edeceğiz. Çanakkale, şanlı ecdadımızın 7 düvele İstiklal ve İstikbal mücadelesi verdiği bir yerdir. Kahraman milletimiz bütün zorluklara rağmen Çanakkale’de akınlara dur demiştir” ifadelerini kullandı.

Fetvanın ardından Ali Erbaş, dua ederek cemaate namazı kıldırdı.