Ramazan'ın gözdesi hurma ön sıraları kaptı! Hurmanın faydaları şaşırtıyor

Bursa'da Ramazan ayına sayılı günler kala sofraların vazgeçilmezi olan hurma, tezgâhlardaki yerini aldı. İftar ve sahur sofralarının olmazsa olmazı hurmanın fiyatları 30 TL ile 200 TL arası değişirken en çok Medine ve Kudüs hurmaları tercih ediliyor.

Bu yıl hurmaya geçen seneye oranla yüzde 30-50 arası zam yapıldığını ifade eden tuz pazarı esnaflarından Mehmet Çağlar, her bütçeye göre hurmaların olduğunu ifade etti.

"En çok medine ve kudüs hurması tercih ediliyor"

Bursadabugun haberine göre; Ramazan ile tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade eden esnaf Mehmet Çağlar, "Ramazan'a hazırız. Artık müşterilerimizi bekliyoruz. Fiyat olarak 30 TL'den başlıyor ve 200 TL'ye kadar çeşitler mevcut. Hurma, insan vücudunun sağlıklı ve zinde kalabilmesi için hayati önem taşıyan meyvelerden bir tanesi.Ramazan'da biraz daha etli olan Medine ve Kudüs hurmaları daha çok tercih ediliyor. Kudüs hurması 100 TL, Medine hurması 80 TL, İran hurması 40 TL, yaş dallı hurma 30 TL. Her bütçeye göre hurmalar var" ifadesini kullandı.

Medine hurmasının faydaları

Kansızlığa karşı iyi gelir. Kırmızı kan hücrelerini artırır ve hemoglabin sentezlemesini kontrol altına alır.

Beyin sağlığının korunmasını sağlayarak hafızayı güçlendirir. Beta karoten içermesi nedeniyle hafıza kaybının önler.

Yüksek oranda demir içermesi nedeniyle demir eksikliğine bağlı kansızlığın da önüne geçmektedir.

B grubu vitaminlerinden folik asit (B9) içeren Medine hurması, özellikle hamileler açısından oldukça faydalıdır. Hamilelikte hücrelerin yeniden yapılanmasını sağlar. Ayrıca yine bu dönem yaşanan kansızlık sorunlarının da önüne geçer.

Hücrelere saldırmakta olan kanserojen hücreleri ve moleküller ile savaşmaktadır. Göğüs, rahim ve kolon kanserine karşı korumaktadır.

Medine hurmasının cilt için de faydaları oldukça fazladır. Güneşten ya da hamilelik sürecinde meydana gelen cilt lekelerinin ortadan kalkmasını sağlar. Cildi besler. Cilt bariyerini yeniler. Cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar.

İçermiş olduğu B6 vitamini sayesinde sinirlerin güçlenmesine ve sinir sisteminin korunmasına vesile olur. Bu da stresin ve gerginliğin azalmasını sağlar.

Böbrek taşı, böbrek kumu gibi iltihaplı problemlerde iyileştirici bir etkisi olması nedeniyle böbrek hastalarının sıklıkla tüketmesi tavsiye edilir. Antioksidan özelliği ve içerdiği E vitamini sayesinde böbrek sağlığını korumaktadır. Ayrıca böbrek taşlarının parçalanmasında da etkilidir.

Kan şekerinin ve insülin seviyesinin artmasına neden olmadığı için şeker hastalığı için olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

Kudüs Hurmasının Faydaları

Kudüs hurması özellikle B9 vitamini yani Folik Asit ve proteinleri bünyesinde barındıran bir kuru meyve çeşididir. Ayrıca kalsiyum, potasyum, magnezyum, fosfor, demir ve sodyum mineralleri bakımından. da zengin bir meyvedir. Hurma, bedensel ve zihinsel yorgunluğu azaltır. Enerji verir.

En sevilen hurma çeşitleri