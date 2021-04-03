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Ekonomi Ramazan pidesi ne kadar? İstanbul güncel pide fiyatları
Ekonomi

Ramazan pidesi ne kadar? İstanbul güncel pide fiyatları

İstanbul'da ramazan pidesi kaç TL | Mübarek ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. Ramazan öncesinde İstanbul'da pide fiyatları belli oldu. Peki, pide ne kadar? İstanbul pide fiyatları güncel | İstanbul 2021 pide fiyatları

Yeniakit Publisher
2021-04-03 12:15:00 -
Ramazan pidesi ne kadar? İstanbul güncel pide fiyatları

Ramazan ayı öncesinde pek çok kişi pide fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da ramazan pidesi ne kadar? 2021 ramazan pidesi ne kadar?

Ramazan pidesi ne kadar? İstanbul güncel pide fiyatları

Ramazan ayı öncesinde pide fiyatları belli oldu. İstanbul'da 365 gram sade pide 4 TL, 410 gram pide 5 TL'den satılacak. 2020 yılında ramazan pidesinin kilosu illere göre farklılık gösterse de en fazla 10 liradan satılıyordu. Bu yıl ise pidenin kilosunun 11,5 lirayı geçmeyeceği düşünülüyor.

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