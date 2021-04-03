Ramazan ayı öncesinde pek çok kişi pide fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da ramazan pidesi ne kadar? 2021 ramazan pidesi ne kadar?

Ramazan pidesi ne kadar? İstanbul güncel pide fiyatları

Ramazan ayı öncesinde pide fiyatları belli oldu. İstanbul'da 365 gram sade pide 4 TL, 410 gram pide 5 TL'den satılacak. 2020 yılında ramazan pidesinin kilosu illere göre farklılık gösterse de en fazla 10 liradan satılıyordu. Bu yıl ise pidenin kilosunun 11,5 lirayı geçmeyeceği düşünülüyor.