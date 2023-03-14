Ramazan pidesi fiyatı belli oldu mu? Ramazan pidesi fiyatı İstanbul Ankara İzmir

23 Mart Perşembe günü mübarek ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayına kısa bir süre kala ise pek çok kişi ‘Ramazan pidesi ne kadar?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, pide fiyatları belli oldu mu?

Ankara'da ramazan pidesi 10 TL

Ankara’da geçen yıl 250 gramı 5 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 300 gramı 10 TL olarak tüketiciyle buluşacak.

Ankara’da fırın sahibi olan Muhittin Koca, Ramazan'da pide satışlarının oranının Ramazan ayı içerisinde değişkenlik gösterdiğini söyledi. Pide fiyatlarının kendi maliyetlerini karşıladığını söyleyen Koca, "Fiyatlarımız bu sene belirlendi. 300 gram pidemiz şu anda on lira. 500 gram pidemiz de 20 TL olarak yumurtalı ve susamlı ek ilave fiyatlarını belli ettik. Geçen sene normalde 5 liraydı ama bu seneki tabii maliyetler un fiyatları, işçi fiyatları, doğal gaz, enerji. Bütün bu bunları üstüne koyarsanız, bu seneki fiyatlar normal diye düşünüyorum. Maliyetimiz bizi kurtarıyor yani. Ben de şahsımın adına 7,5 TL olmasını öneririm. Bana göre öyle, daha uygun geliyor yani. Vatandaş için de daha iyi olur. Vatandaşın alım gücü tabii ki çok değil. Şartlar malum. Herkes için de şartlar ağır" diye konuştu.

İzmir'de ramazan pidesi 10 TL

İzmir'de geçen yıl 350 gramı 6 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 23 Mart Perşembe gününden itibaren 320 gramı 10 liradan satılacak.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis üyesi ve Ekmek ve Unlu Mamuller Komitesi üyesi Hüseyin Sağır, "İzmir’de Ramazan pidesi 320 gram olarak 10 liradan satılacak. Ankara’da 300 gramı 10 liradan satılıyor; biz 20 gram fedakarlık yaptık. Karar, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde alınıyor ve İzmir Ticaret Odası olarak bu karara uyuyoruz" diye konuştu.

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Uşak'ta ramazan pidesi 10 TL

Uşak Fırıncılar ve Unlu mamul İmalatçıları Esnaf Odası’nın talebi ile Uşak Belediyesi ve Valilikçe onaylanan tarifeye göre; bu yıl Ramazan ayında Uşak’ta 330 gram pide 10 TL, 450 gram pide 15 TL’den satılacak.

Uşak’ta 2021 yılında tek tip üretilen 350 gram 4 TL’den, 2022 yılında 330 gram pide 6 TL’den satılmıştı. Geçtiğimiz yıl 300 gram pideyi 3,5 TL’den satan Uşak Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, bu yıl henüz pide fiyatlarını açıklamadı. Pide fiyatlarının Uşak Belediye Encümeni tarafından belirlenip, Başkan Mehmet Çakın tarafından onaylanması bekleniyor.

Aydın'da ramazan pidesi 7,5 TL

Aydın Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü bu yıl 220 gram olan ramazan pidesinin 7,50 TL'den az olmayacak şekilde satılacağını belirtti. Başkan Künkcü, "11 ayın sultanı Ramazan ayına nasip olursa 23 Mart Perşembe günü giriyoruz. İftar sofralarımızın vazgeçilmesi ramazan pidesi fiyatlarımızı yaptığımız toplantıların ardından belirledik. 220 gram pide 7,50 TL, 300 gram pide 10 TL, 440 gram pide 15 TL, 600 gram pide ise 20 TL'den satılması uygun görüldü. Tüm hemşerilerimize ve esnaflarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı.