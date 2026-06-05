Mossad'ın İran planını Erdoğan bozdu!

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın, İran'da rejim değişikliği hedefiyle muhalif Kürt grupları ve terör örgütü uzantılarını silahlandırdığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İsrail basınında yer alan bilgiler ve eski İsrail askeri istihbarat yetkililerinin açıklamaları, Tahran yönetimine karşı yürütüldüğü öne sürülen gizli operasyonları yeniden tartışmaya açtı.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre Mossad, İran içinde rejim değişikliğini amaçlayan geniş kapsamlı bir plan kapsamında bazı muhalif Kürt gruplara silah sevkiyatı gerçekleştirdi. Haberde, söz konusu silahların İsrail'in Hamas ve Hizbullah'a yönelik operasyonlarda ele geçirdiği mühimmatlar olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre Tel Aviv yönetimi, İran'a ait silahların yeniden İran'a karşı kullanılmasını hedefledi. Böylece ülke içinde yeni bir çatışma zemini oluşturularak Tahran yönetiminin zayıflatılması amaçlandı.

Eski AMAN Başkanı'ndan dikkat çeken açıklama

Eski İsrail Ordusu İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tamir Hayman'ın ABD merkezli PBS kanalına verdiği röportaj ise tartışmaları daha da alevlendirdi.

Hayman, İsrail'in İran'da rejim değişikliği amacıyla çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığını öne sürerek, İran muhalifi grupların harekete geçirilmesi ve ülkede iç karışıklık çıkarılmasına yönelik planların değerlendirildiğini iddia etti.

Hayman ayrıca, aralarında PKK uzantılarının da bulunduğu bazı yapıların Tahran yönetimine karşı kullanılmasının planlandığını öne sürdü.

Erdoğan'ın hamlesi planı bozdu iddiası

Tamir Hayman'ın en dikkat çekici açıklaması ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında oldu.

Hayman, ABD ve İsrail tarafından desteklenmesi planlanan İran muhalifi Kürt grupların silahlandırılması girişiminin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump nezdindeki girişimleri sonrasında sonuçsuz kaldığını iddia etti.

Bu açıklama, Ankara'nın bölgesel dengeleri değiştiren diplomatik hamlelerinin uluslararası arenada nasıl yankı bulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bölgesel dengeleri etkileyecek iddia

İddiaların doğruluğuna ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmazken, ortaya atılan bilgiler İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü gizli operasyonlar ve bölgesel güç mücadelesi tartışmalarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

Uzmanlar, söz konusu iddiaların doğrulanması halinde bunun yalnızca İran-İsrail gerilimini değil, tüm Orta Doğu'daki güvenlik dengelerini etkileyebilecek sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.