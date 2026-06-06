Ünlü sanatçı çekti: Norveç Millî Takımı, Viking kostümleriyle Dünya Kupası pozu verdi...

Yarrow, BBC’ye demecinde bu fotoğraf fikrinin Erling Haaland’ı bir Oslo fiyordunda beline kadar suyun içinde tek başına Viking kıyafetleriyle çektiği 2023’te ortaya çıktığını söyledi. İngiliz sanatçı Haaland için “Dünyada Viking gibi görünmek için saç ve makyaja ihtiyacı olmayan tek bir sporcu seçmeniz gerekseydi, bu Erling Haaland olurdu” dedi. Yarrow öte yandan fotoğrafta takımın yıldızları olarak Haaland ve Odegaard’ın öne çıkmaması için çaba harcadığını, 26 sporcunun bir takım olarak görünmesinin kendisi için ‘hayati önemde’ olduğunu söyleyerek “200 milyon sterlin değerinde biriyle Watford’un 250 bin sterlinlik üçüncü kalecisinin kadrajda aynı miktarda yer kaplaması gerekiyordu” dedi. Norveç futbol takımının X hesabında paylaşılan fotoğraf, 4 milyondan fazla görüntülendi ve 120 binden fazla beğeni aldı.