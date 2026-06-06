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Spor
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Ünlü sanatçı çekti: Norveç Millî Takımı, Viking kostümleriyle Dünya Kupası pozu verdi...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ünlü sanatçı çekti: Norveç Millî Takımı, Viking kostümleriyle Dünya Kupası pozu verdi...

Dünya Kupası'na sayılı günler kala gündeme düşen bu poz sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Norveç Milli Takımı'nın bu pozu en çok konuşulanlar arasına şimdiden girdi bile...

#1
Foto - Ünlü sanatçı çekti: Norveç Millî Takımı, Viking kostümleriyle Dünya Kupası pozu verdi...

Norveç Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi Viking kıyafetleriyle poz verdi. Norveç, 1998’den bu yana ilk kez dünya kupasına katılacak. BBC Sport’un haberine göre Norveç Futbol Federasyonu, yaklaşık dört ay önce takımın uğurlama fotoğrafını çekme görevini dünyaca ünlü İngiliz fotoğrafçı David Yarrow’a emanet etti.

#2
Foto - Ünlü sanatçı çekti: Norveç Millî Takımı, Viking kostümleriyle Dünya Kupası pozu verdi...

Yarrow, 26 oyuncunun tamamının yer aldığı fotoğrafta ilginç bir kompozisyona imza attı. ‘The Vikings are coming (Vikinkler Geliyor)’ adını verdiği fotoğrafta Yarrow oyuncuları uçak merdivenlerinde çekme geleneğini bir kenara koydu. Bunun yerine takım baştan aşağı otantik Viking kıyafetleri, silahları ve kalkanlarıyla ülkenin ünlü fiyortlarından birine giderek poz verdi.

#3
Foto - Ünlü sanatçı çekti: Norveç Millî Takımı, Viking kostümleriyle Dünya Kupası pozu verdi...

Yarrow, BBC’ye demecinde bu fotoğraf fikrinin Erling Haaland’ı bir Oslo fiyordunda beline kadar suyun içinde tek başına Viking kıyafetleriyle çektiği 2023’te ortaya çıktığını söyledi. İngiliz sanatçı Haaland için “Dünyada Viking gibi görünmek için saç ve makyaja ihtiyacı olmayan tek bir sporcu seçmeniz gerekseydi, bu Erling Haaland olurdu” dedi. Yarrow öte yandan fotoğrafta takımın yıldızları olarak Haaland ve Odegaard’ın öne çıkmaması için çaba harcadığını, 26 sporcunun bir takım olarak görünmesinin kendisi için ‘hayati önemde’ olduğunu söyleyerek “200 milyon sterlin değerinde biriyle Watford’un 250 bin sterlinlik üçüncü kalecisinin kadrajda aynı miktarda yer kaplaması gerekiyordu” dedi. Norveç futbol takımının X hesabında paylaşılan fotoğraf, 4 milyondan fazla görüntülendi ve 120 binden fazla beğeni aldı.

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