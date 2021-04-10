Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, patates ve kuru soğanda stok artışlarını engellemek amacıyla patates ve kuru soğan alımı gerçekleştirileceğini ve ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacağını ifade etti. Peki, Ücretsiz patates ve kuru soğan dağıtımı ne zaman? Ücretsiz patates ve kuru soğan yardımına nereden, nasıl başvurulur?

Ramazan öncesi ücretsiz patates ve kuru soğan dağıtımı ne zaman?

İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından Valiliklerin gözetiminde, ihtiyaç sahibi tüketicilere ücretsiz yemeklik patates ve kuru soğan dağıtımı yapılacak. Ramazan öncesinde söz konusu yardımların başlaması hedefleniyor.

Ücretsiz patates ve kuru soğan yardımına nereden, nasıl başvurulur?

Söz konusu yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar, kendilerine en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gidip başvuruda bulunmaları gerekir. Aynı zamanda internet adresi üzerinden de başvuru gerçekleştirilebilecek.