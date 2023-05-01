Ramazan Kurtoğlu altını olanları tarih vererek uyardı: Küresel bir operasyonun temel taşları döşeniyor dikkat
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, bazı ülkelerin altın topladığını işaret ederek önemli bir uyarıda bulundu.
2025-2028 yılları arasında altının uçup gideceğini öne süren İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
Bilindiği üzere Ramazan Kurtoğlu, vatandaşların fiziki altın alımı konusunda sürekli tavsiyelerde bulunuyor.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ramazan Kurtoğlu, "15 Ağustos1971 Altın-Dolar bağının koparıldığı, altın fiyatının ve enflasyonun yılki atına döndüğü bir küresel ekonomik/finansal operasyonun başlangıcıdır. Şimdi de başta ABD Merkez Bankası ve Merkez Bankaları “ucuz” altın alıyor. Küresel bir para operasyonun temel taşları döşeniyor. 2024?" dedi.