Boğaziçi öğrencileri Cumhurbaşkanı’nı karanfille karşılamıştı! Erdoğan, o öğrenciye bakın niçin “Takma kafana” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'ne katılmak üzere dün Boğaziçi Üniversitesi'ndeydi.

Burada kalabalık öğrenci grubu tarafından karşılanan Erdoğan'a bazı öğrenciler, "Gençlik seninle gurur duyuyor" sloganıyla sevgi gösterisinde bulundu.

"LİNÇ KAMPANYASINA MARUZ KALACAĞIZ AMA..."

Bu sırada bir öğrenci, Erdoğan'a, "Burada yüzlerce öğrenci arkadaşımız var, her biri sizi karşılamak için burada.



Belki yarın bir gün linç kampanyasına maruz kalacağız ama onlar bir azınlık. Burada güçlü olan biziz, bizim sesimiz çıkıyor." dedi.

"HİÇ TAKMA KAFANA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Hiç onlara kafayı takma, bak arkanda kim var?" diyerek AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'i işaret etti.