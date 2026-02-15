  • İSTANBUL
Florya’dan Kadıköy’e kaçış planı! Fenerbahçe, Galatasaray’ın gol kralı ile anlaştı, ortalık çok ama çok fena karıştı
Florya’dan Kadıköy’e kaçış planı! Fenerbahçe, Galatasaray’ın gol kralı ile anlaştı, ortalık çok ama çok fena karıştı

Galatasaray altyapısının parlayan yıldızı 17 yaşındaki Hakan Çağrı Balta'nın, sarı-kırmızılı kulübün profesyonel sözleşme teklifini reddederek Fenerbahçe ile prensipte anlaşması Türk futbolunda deprem etkisi oluşturdu. Fenerbahçe’nin "yetiştirme bedelini ödeyip alalım" mailine sert yanıt veren Galatasaray yönetimi, sarı-lacivertlileri TFF’ye şikayet ederek hukuk mücadelesi başlattı. Sezonun en çok konuşulan genç yetenek transferinde son kararı federasyonun vermesi bekleniyor.

Foto - Florya’dan Kadıköy’e kaçış planı! Fenerbahçe, Galatasaray’ın gol kralı ile anlaştı, ortalık çok ama çok fena karıştı

Galatasaray altyapısında forma giyen 17 yaşındaki Hakan Çağrı Balta ile ilgili iki ezeli rakibi karşı karşıya getiren bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe'yi Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etti.

Foto - Florya’dan Kadıköy’e kaçış planı! Fenerbahçe, Galatasaray’ın gol kralı ile anlaştı, ortalık çok ama çok fena karıştı

Galatasaray'ın U19 takımında forma giyen genç santrfor, kulübün yaptığı profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi. 15 Mayıs 2026'da 18 yaşına girecek olan Hakan Çağrı Balta'nın bu tarihte takımdan ayrılmayı planladığı öğrenildi.

Foto - Florya’dan Kadıköy’e kaçış planı! Fenerbahçe, Galatasaray’ın gol kralı ile anlaştı, ortalık çok ama çok fena karıştı

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve genç oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Foto - Florya’dan Kadıköy’e kaçış planı! Fenerbahçe, Galatasaray’ın gol kralı ile anlaştı, ortalık çok ama çok fena karıştı

Yakup Çınar'ın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray'a gönderdiği e-postada "Hakan Çağrı Balta ile ilgileniyoruz, oyuncu tarafıyla anlaştık. Uygun görürseniz yetiştirme bedelini ödeyip kadromuza katmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Foto - Florya’dan Kadıköy’e kaçış planı! Fenerbahçe, Galatasaray’ın gol kralı ile anlaştı, ortalık çok ama çok fena karıştı

Galatasaray yönetiminin söz konusu maile sert bir yanıt verdiği ve ardından Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet ettiği öğrenildi. U19 takımında bu sezon 21 maçta 6 gol atan Hakan Çağrı Balta'nın geleceğiyle ilgili süreç merakla takip ediliyor.

