Florya’dan Kadıköy’e kaçış planı! Fenerbahçe, Galatasaray’ın gol kralı ile anlaştı, ortalık çok ama çok fena karıştı
Galatasaray altyapısının parlayan yıldızı 17 yaşındaki Hakan Çağrı Balta'nın, sarı-kırmızılı kulübün profesyonel sözleşme teklifini reddederek Fenerbahçe ile prensipte anlaşması Türk futbolunda deprem etkisi oluşturdu. Fenerbahçe’nin "yetiştirme bedelini ödeyip alalım" mailine sert yanıt veren Galatasaray yönetimi, sarı-lacivertlileri TFF’ye şikayet ederek hukuk mücadelesi başlattı. Sezonun en çok konuşulan genç yetenek transferinde son kararı federasyonun vermesi bekleniyor.