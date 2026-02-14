  • İSTANBUL
Püf noktaları açıklandı: Araç kiralarken tokada gelmeyin

Püf noktaları açıklandı: Araç kiralarken tokada gelmeyin

Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı Mehmet Raşit Çavuşoğlu, 29 ildeki siber dolandırıcılık dosyasında 43 kişinin yaklaşık 2,84 milyon lira mağdur edildiğini belirterek, sahte araç kiralama siteleri ve gönderilen linklere karşı vatandaşları uyardı.

Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı Avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu, Erzurum merkezli 29 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 56 zanlının tutuklandığını hatırlattı.

Dosya kapsamında yer alan 43 müştekinin toplamda 2 milyon 839 bin 649 lira dolandırıldığını anımsatan Çavuşoğlu, vatandaşların konu hakkında dikkatli olmasını isteyerek, "Siber dolandırıcılık son zamanlarda çok yaygınlaşan, sosyal mühendislik dediğimiz yöntemlerle vatandaşın bilinçli şekilde kandırılıp iradesi sakatlanarak menfaat elde etmek amacıyla Türkiye geneline yayılmış, birçok şehirde altyapısı hazır ve çoğunu da yurt dışı kaynaklı bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşın mağdur edilmesi durumudur." dedi.

DOLANDIRICILAR TEKNOLOJİYİ İYİ KULLANIYOR

Dolandırıcıların teknolojiyi iyi kullandıklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Olaya bakış açısı, 'hedef kitle daha çabuk bu hizmete nasıl ulaşabilir', hedef kitleyi bu hizmete daha çabuk ulaştırabilmek için araç kiralama web sayfalarının birkaç harfini değiştirerek yeni bir web sayfası oluşturuyorlar. Sanki tüketici araç kiralarmışçasına bu sayfaya yönlendiriliyor, istediği arabayı daha uygun fiyata kiralayacağını düşünüp banka bilgilerini girip alışveriş yapıyor. Akabinde dolandırıcılar, vatandaşı arayıp bir yanlışlık olduğunu da söyleyebiliyor ve tekrar şifre isteyerek, ikinci kez mağdur olabiliyorlar. Vatandaşların araç kiralamalarını Ticaret Bakanlığının onayıyla kurulan web sayfalarından yapmalarını istiyoruz. Vatandaşlar, müşteri hizmetlerini arayarak o web sayfasının firmaya ait olup olmadığını teyit ederek alışverişini yapabilirler. Aksi halde oltalama yöntemiyle dolandırıcılığa maruz kalıp hak mahrumiyeti yaşayabilirler."

UYGULAMA YÜKLENMESİ İÇİN GÖNDERİLEN LİNKE TIKLAMAMALARINI ÖNERİYORUZ

Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde araç kiralama dolandırıcılığının çok fazla gerçekleştiğini anlatarak, şunları kaydetti: "Vatandaşlara özellikle resmi olmayan web sitelerine, kurum yetkilisi olduğunu iddia eden kişiye herhangi bir para, mobil bankacılık şifresi veya cep telefonuna uygulama yüklenmesi için gönderilen linke tıklamamalarını öneriyoruz. Bu duruma maruz kaldıklarında ilgili bankayı arayarak bildirimde bulunmalarını, hesap ve kartlarını bloke etmelerini, ilgili savcılıkla kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmalarını öneriyoruz. Araç kiralama son zamanlarda tüketicinin çok fazla başvurduğu yöntem, özellikle mevsimsel dönemlerde, tatil zamanlarında şehir değiştirirken ekonomik olduğu için vatandaşımız araç kiralama hizmetinden fazlaca faydalanıyor. Dolandırıcılar da bu durumu bildiği için bir sosyal mühendislik geliştiriyor. Vatandaşın neye ihtiyacı varsa 'bu yönde bir sistem geliştireyim ve vatandaşı mağdur edeyim' diyor."

