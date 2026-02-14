Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan gerçeğini açıkladı! Ben ondan ders aldım
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır katıldığı bir programda siyasi tarihe geçecek bir anısını paylaştı.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın üniversite yıllarında henüz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Erdoğan ile yaşadığı diyalog, izleyenleri hayrete düşürdü.
Üniversite öğrencisiyken Erdoğan'dan imar dersi aldığını açıklayan Başarır, o dönem aralarında geçen ilginç konuşmayı da aktardı. Erdoğan'ın kendisine "Sen ne avukat olacaksın oğlum, manken olsana" dediğini belirten Başarır'ın bu itirafı, CHP tabanında şaşkınlığa neden oldu.