SON DAKİKA
İngiltere'den savaşa hazırlık sinyali! "Uçak gemilerimizi oraya konuşlandıracağız"
Dünya

İngiltere’den savaşa hazırlık sinyali! “Uçak gemilerimizi oraya konuşlandıracağız”

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İngiltere’den savaşa hazırlık sinyali! "Uçak gemilerimizi oraya konuşlandıracağız"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Sert gücümüzü inşa etmeliyiz. Çünkü çağımızın geçerli para birimi bu. Saldırganlığı caydırabilecek durumda olmalıyız ve evet, gerekirse savaşmaya hazır olmalıyız" dedi. Aynı zamanda Starmer, "Uçak gemisi taarruz grubumuzu Kuzey Atlantik ve Kuzey Kutbu'na konuşlandıracağız" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya'da gerçekleştirilen 62. Münih Konferansı'nda konuştu.

"Savaşın artık uzakta olmadığı" ve "barış zemininin kaydığı" mesajlarıyla başladığı konuşmasında Starmer, "Tüm ikaz işaretleri ortada. Rusya saldırganlığa iştah duyduğunu kanıtladı. Ukrayna halkına korkunç acılar yaşattı. Hibrit tehditleri, kıtamızın dört bir yanına uzanıyor" dedi.

 

Rusya'nın artan kayıplarına rağmen silahlanmaya devam ettiğine işaret eden Starmer, "NATO, Rusya'nın içinde bulunduğumuz on yılın sonuna kadar ittifaka karşı askeri güç kullanmaya hazır hale gelebileceği uyarısında bulundu. Ukrayna'da hepimizin elde etmek için çok çalıştığı barışın olması halinde bile Rusya'nın silahlanması sadece hızlanacaktır. Avrupa için tehlike orada bitmiş olmayacak. Daha da artacak. Dolayısıyla bu tehdide tam kapsamlı bir karşılık vermeliyiz" şeklinde konuştu.

 

SAVAŞA HAZIRLIK SİNYALİ

Çatışma aramadıklarını ve hedefin kalıcı bir barış olduğunu ifade eden Starmer, "Ancak bu tehditler karşısında önümüzde sadece tek bir uygulanabilir seçenek var. Şimdi binlerce konuşmada izlenen geleneği bozarak söylüyorum, bugün bir yol ayrımında değiliz. Önümüzdeki yol dümdüz ve açık. Sert gücümüzü inşa etmeliyiz. Çünkü çağımızın geçerli para birimi bu. Saldırganlığı caydırabilecek durumda olmalıyız ve evet, gerekirse savaşmaya hazır olmalıyız. Halkımızı, değerlerimizi ve yaşam biçimimizi savunmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olmalıyız. Avrupa olarak kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız" ifadelerini kullandı.

 

ORTAK SAVUNMA MESAJI

Avrupa'nın uyuyan bir dev olduğunu da söyleyen Starmer, "Ekonomilerimiz, Rusya ekonomisini 10 kattan fazla aşıyor. Büyük savunma kabiliyetimiz var. Fakat çoğu zaman bunlar üst üste konulduğunda toplamı gerçek değerinden az çıkıyor. Parçalanmış bir sanayi planlaması ve tedarik süreçleri, bazı alanlarda boşluklara ve bazı alanlarda ise devasa bir mükerrerliğe yol açtı" dedi. Starmer, "Avrupa'da 20'den fazla fırkateyn türü ve 10 tür savaş uçağı var. 10'dan fazla ana muharebe tankı türümüz var. ABD'de ise 1 tane var. Bu, aşırı derecede verimsiz ve ortak güvenliğimize zarar veriyor" ifadelerini kullandı. Starmer, "Kabiliyetlerimizi, harcamalarımızı ve tedarik sürecimizi birbirine entegre etmek için bir araya gelmeli ve ortak bir Avrupa savunma sanayisi inşa etmeliyiz" diye konuştu.

Ukrayna ile dronlar üzerinde, Almanya, İtalya ve Fransa ile uzun menzilli füzeler konusundaki iş birliğinden övgüyle söz eden Starmer, "Bu iş birliği seviyesini Yüksek Kuzey ve Baltık genelinde diğer müttefiklerle de tekrarlamak istiyoruz. İngiltere, bu yıl uçak gemisi taarruz grubumuzu Kuzey Atlantik ve Kuzey Kutbu'na konuşlandıracaktır" dedi. Starmer, operasyonun ABD, Kanada ve diğer NATO müttefikleriyle birlikte yürütüleceğini belirtti. Starmer bunu İngiltere'nin Avrupa-Atlantik güvenliğine olan bağlılığının "güçlü bir göstergesi" olarak nitelendirdi.

 

Fransa ile nükleer işbirliğini de güçlendirdiklerini ifade eden Starmer, "İngiltere, onlarca yıl boyunca Avrupa'da caydırıcılığını tüm NATO üyelerini korumaya adayan yegane nükleer güç oldu. Fakat artık herhangi bir düşmanın bilmesi gereken şey, bir kriz anında birleşik gücümüzle karşı karşıya kalabileceğidir" dedi.

TÜRKİYE İLE ÇALIŞIYORUZ

Savunma üretimini hızlandırmak için liderlik gösterdiklerini ve bunu Almanya ve Fransa ile birlikte E3 formatında yaptıklarını ifade eden İngiltere Başbakanı, "AB dahilindeki ortaklarla, özellikle İtalya ve Polonya ile yakın çalışıyoruz. Ayrıca Norveç, Kanada ve Türkiye ile de yakın çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

