Yalova'dan Siirt'e gönül köprüsü: 75 yaşındaki Sabahat teyze Mehmetçik için 400 bere ördü!

Türk kadınının fedakarlığı bir kez daha sınırları aştı. Yalova'da yaşayan 75 yaşındaki Sabahat teyze, aylarca emek vererek ördüğü berelerle, vatan nöbetindeki evlatlarının hem başını hem yüreğini ısıttı.

SİİRT KOMANDOLARINDAN DUYGULANDIRAN TEŞEKKÜR

Sabahat teyze, büyük bir titizlikle hazırladığı 400 adet bereyi Siirt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan komandolara ulaştırdı. Emanetleri teslim alan Mehmetçikler, çektikleri video ile Sabahat teyzeye selam gönderdi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi hesabından paylaşılan videoda, "Ellerinle ördüğün o bereler, Mehmetçiklerimizin sadece başını değil, asıl yüreğini ısıttı. Emanetin, evlatlarının başının tacıdır" ifadelerine yer verildi.

"NENE HATUNLAR BİTER Mİ?"

Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntüler, binlerce kullanıcıyı duygulandırdı. Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, Sabahat teyze günümüzün Nene Hatun'u olarak nitelendirildi. "Yiğit yavruların anası da yiğit olur" yorumları eşliğinde paylaşılan video, Türk milletinin ordusuna olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha kanıtladı. Sabahat teyzenin dualarla ördüğü bereler, şimdi Siirt’in karlı dağlarında komandoların zırhı oldu.