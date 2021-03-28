Ramazan kolisi dağıtan yerler | Ramazan kumanyası başvuru, gıda yardımı nereden alınacak?

Ramazan ayı oruç ibadetini yerine getirmenin yanında yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ayıdır. Korona salgını nedeniyle bu yıl da iftar çadırları kurulmayacak ancak ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, Kızılay ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Peki gıda yardımı için başvuru yapılacak mı? Kızılay, kaymakamlıklar Ramazan yardımı yapıyor mu?

Ramazan gıda yardımı nasıl alınır?

Ramazan yardımı yapan kurumların başında Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yer almakta. Peki VGM gıda yardımı nasıl alınır? Kuru Gıda Yardımından Yaralanabilecekler: Sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar.

7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar.

VGM yardım başvurusu nasıl yapılır?

Kuru gıda yardımı hizmetinden yararlanmak isteyen muhtaç kişiler aşağıda yer alan "Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu"nu doldurmak suretiyle Bölge Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilirler. Bölge Müdürlüğünce yapılan değerlendirmede durumu uygun olanlar kuru gıda hizmetinden yararlandırılır. Kuru gıda yardımı hizmetine yapılan başvurular sınırlı sayıdaki kontenjanlar nispetinde değerlendirilmekte olup başvuru yapılması hizmetin hemen başlatılacağı anlamına gelmemektedir. VGM yardım başvurusu için tıklayın

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı Ramazan yardımı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından gıda yardımı yapılmaktadır. Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ve ihtiyaç olması halinde yıl boyunca yardım yapılabilmektedir. 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi ailelerin gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde olmak üzere ve yıl boyunca ihtiyaç olması halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından gıda yardımı yapılmaktadır.

SYD gıda yardımı kimler alır?

3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler

Kızılay gıda yardımı nasıl alınır?

Gıda yardımı için başvuru yapılacak mı? Kızılay'ın belirlediği yaklaşık 10 milyon ihtiyaç sahibine, SMS yoluyla kod ulaştırılacak. Telefonuna SMS gelen vatandaşlar, Kızılay'ın belirlediği market zincirlerinden istediklerini alabilecek. Bu sistem ile vatandaşların kendi ihtiyacı olan gıdayı alması sağlanacak. Ramazan gıda yardımını tüm belediyeler yapmakta.