Ramazan geldi bu sektörler canlandı

Akit Ekonomi

Ramazan ayı, gıda sektörüne bereket getirdi. Kutsal ayda kırmızı et, bakliyat, sebze-meyve, tatlı ve şekerleme talebi önemli ölçüde arttı. Perakendeciler de yoğun bir tempo içerisine girdi. Zira tüketicilerin bir bölümü çarşılara ve marketlere yöneliyor, bir bölümü ise e-ticaret platformlarından ürün sipariş ediyor.

Et satışları artıyor

Coronavirüsünün de etkisiyle Ramazan’da öne çıkan sektörler ve en çok tüketilen ürünler şöyle:

-Vatandaşlar, şu sıralar ekmek ve pide siparişi vermek için birbirleriyle yarışıyor. Hummalı bir çalışma yürüten fırıncılar da gelirlerine gelir ekliyorlar.

-Kasaplarda ve marketlerin et reyonlarında zaman zaman kuyruklar oluşuyor. En çok dana but, biftek, antrikot ve köfte rağbet görüyor.

-Fiyatları stabil olan bazı bakliyat türleri yok satıyor. Perakende grupları ile e-ticaret firmaları boşalan rafları hemen doldurmaya çabasındalar. Toptancılardan uygun fiyata satılan pirinç, bulgur, mercimek ve nohutu tedarik ediyor.

-Özellikle sebze ile mevsim meyveleri satışları zirve yapmış durumda. Ramazan’da tüketicilerce daha çok domates, salatalık, biber, marul, maydanoz; elma, portakal, muz, kivi ve çileği tercih ediliyor.

Damaklar tatlanıyor

-Covid-19 korkusuyla evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlar, sanal ortamdan şöbiyet, fıstıklı baklava, fındıklı dolma, cevizli kadayıf, şekerpare ve güllaç sipariş ediyorlar. Helva, bal ve reçel için marketlere; şekerleme, lokum ile hurma için ise pazarlara hücum ediyorlar.

-Lokantalar ve restoranlar ise bu yıl evlere iftar paketi servis ediyorlar. Telefon ve internet kanalıyla gelen talepleri bir bir karşılıyorlar.

-Ramazan ayının bahar dönemine denk gelmesi giyim firmalarını da mutlu ediyor. Covid-19’a karşı alınan önlemler çerçevesinde kepenk indiren ancak online satışlara devam eden bu firmalar; bereketli bir ay geçirme, depolarında tuttukları ürünleri tüketicilerle buluşturma gayretindeler.