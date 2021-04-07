29 Mart’ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilde hafta sonu yasaklarının uygulanacağını ve tük Türkiye’de mübarek ay boyunca yeme içme işletmelerinin müşteri kabul etmeyeceğini duyurmuştu. Vatandaşlar bayramda yasakların sürüp sürmeyeceğini merak ediyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni bir açıklamada bulundu. Peki, bayramda yasak var mı?

Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ramazan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan , “Salgın tedbirinden etkilenen yeme-içme sektöründekiler başta olmak üzere çözüm üretmeye çalışıyor, bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrası güzel günlere hazırlamak. Ramazan ayında rakamlarımızı birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, mayıs ayında başlayacak turizm hareketliliğinden yararlanabiliriz. Aksi taktirde bir turizm sezonunu daha kaçırabiliriz. Önceliğimiz sağlıktır” dedi.