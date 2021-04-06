  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-AB görüşmesine ilişkin flaş açıklama

Eylem hazırlığındaydılar! Kerkük'te enselendiler

CHP zihniyetinin başörtüsü üzerinden ajans işi tiyatrosu komedi filmlerini aratmadı!

Abdullah Gül'den tepki çeken 'bildiri' tavrı

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisini imzalamayan amiral ortaya çıktı

CIA eski yöneticisinden uzaylılarla ilgili şaşırtan iddia

Yunan profesörden gündemi sarsan çıkış: Biden Türkiye'yi destekleyecek

Fatih Uğurlu'dan darbe imasında bulunan 104 amirallerle ilgili dikkat çeken sözler

yeniakit.com.tr’ye konuşan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük: 104 amiral ile Pensilvanya aynı hedefe birlikte gitmek istiyor

Heyecanlandıran döviz tahmini: Nisan ayının 15'inden itibaren...
Yaşam Ramazan bayramı tatili kaç gün? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Yaşam

Ramazan bayramı tatili kaç gün? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bayramda kaç gün sokağa çıkma yasağı var? Mübarek ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. Milyonlarca kişi ramazan bayramının ne zamana denk geleceğini araştırmaya başladı. Peki, ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-06 23:21:00 -
Ramazan bayramı tatili kaç gün? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Geçtiğimiz sene ramazan ayı ne yazık ki koronavirüs salgınının gölgesinde geçti. Bu yılda salgın süreceği için ramazan ayı tedbirlerin gölgesinde geçecek gibi. Peki, ramazan bayramı ne zaman?

Ramazan bayramı tatili kaç gün? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan bayramı 13 Mayıs Perşembe, 14 Mayıs Cuma ve 15 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan bayramın tatilinin kaç gün olacağı henüz açıklanmadı. Ancak tatilin pazar günü ile birleştirilip 4 gün olması bekleniyor. Geçen yıl ramazan bayramında 81 ilde sokağa çıkma yasağı, seyahat yasağı uygulandı. Bu sene bayramla ilgili henüz böyle bir karar açıklanmadı. Vakaların durumuna göre konu hakkında ilerleyen dönemde açıklama yapılması bekleniyor.

Ramazan ayında tam kapanma olur mu? Türkiye'de tam kapanma olacak mı?

Ramazan ayında tam kapanma olur mu? Türkiye'de tam kapanma olacak mı?
Ramazan ayında tam kapanma olur mu? Türkiye'de tam kapanma olacak mı?

Yaşam

Ramazan ayında tam kapanma olur mu? Türkiye'de tam kapanma olacak mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
2008 krizi bilen isimden bomba dolar tahmini!
Ekonomi

2008 krizi bilen isimden bomba dolar tahmini!

Dünyanın 2008 yılında yaşadığı küresel ekonomik krizi öngörebilen isimler arasında yer alan ekonomist Nouriel Roubini, orta vadede ABD ekono..
Yunan profesörden gündemi sarsan çıkış: Biden Türkiye'yi destekleyecek
Gündem

Yunan profesörden gündemi sarsan çıkış: Biden Türkiye'yi destekleyecek

Bir panele konuk olan Yunan Profesör Giorgos Romanos, Biden yönetiminin Türkiye'nin Mavi Vatan politikasını destekleyeceğini ifade etti...
Çin'e sert tepki: Türkiye'de kabadayılık yapmalarına izin veremeyiz
Siyaset

Çin'e sert tepki: Türkiye'de kabadayılık yapmalarına izin veremeyiz

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin skandal paylaşımına bir tepki de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay