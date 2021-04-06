Geçtiğimiz sene ramazan ayı ne yazık ki koronavirüs salgınının gölgesinde geçti. Bu yılda salgın süreceği için ramazan ayı tedbirlerin gölgesinde geçecek gibi. Peki, ramazan bayramı ne zaman?

Ramazan bayramı tatili kaç gün? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan bayramı 13 Mayıs Perşembe, 14 Mayıs Cuma ve 15 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan bayramın tatilinin kaç gün olacağı henüz açıklanmadı. Ancak tatilin pazar günü ile birleştirilip 4 gün olması bekleniyor. Geçen yıl ramazan bayramında 81 ilde sokağa çıkma yasağı, seyahat yasağı uygulandı. Bu sene bayramla ilgili henüz böyle bir karar açıklanmadı. Vakaların durumuna göre konu hakkında ilerleyen dönemde açıklama yapılması bekleniyor.

Ramazan ayında tam kapanma olur mu? Türkiye'de tam kapanma olacak mı?