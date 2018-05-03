Ramazan ayının önemi nedir?

Ramazan “ ramda” kökünden türemiştir. Bir ayın adıdır. Anlamı ise,” kızgın taş”tır. Çünkü onlar çok sıcak günlerde oruç tutuyorlardı. Araplar aylara isim verirken oruç ayı şiddetli sıcaklara denk geldiği için Ramazan ismini vermişlerdir. Günahları yakıp yok ettiği için bu ismin konulduğu da söylenmektedir.

Oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar, bir amaç uğruna ve bilinçli olarak, yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir.

İmsak ise Arapça’da “kendini tutmak, engellemek” anlamına gelmektedir. Oruç’un temel unsuru da bu anlamda yatmaktadır.

İLK SAHUR VE İLK TERAVİ NAMAZI

Bu yıl Ramazan, 16 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 14 Haziran Perşembe günü son bulacaktır. Oruç’un ilk gününden önceki yani Salı günü yatsı namazında ise ilk teravi namazı kılınacak. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan teravi namazı Ramazan ayına mahsus bir müekked sünnet ibadettir. 20 rekat olarak kılınan teravi namazına peygamber efendimiz ve dört halife devam etmişlerdir. Teravi namazının cemaatla kılınması da, bir kifaye sünnettir. Teravi namazı dörder rekattan kılınmaktadır ve her dört rekattan sonra otuturulup salavat çekildiği için her dört rekata “terviha” denmektedir.

Bu yıl ilk sahur ise Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece yapılacaktır. Sahur oruç, ibadetini yerine getirecek bireylerin imsak vakti gelmeden önce gece yediği yemeğe denmektir. Hazreti Peygamber savurun önemini şöyle anlatmaktadır: “ Sahur yiyiniz; çünkü sahurda bereket vardır.” İftarda acele etmemek sahuru geçiktirmek sünnettir. Bunun yanında sahur vakti duaların makbul olduğu vakitler arasındadır.

RAMAZAN AYI’NIN ÖNEMİ

Müslümanlar tutukları oruşların mükafatını almak için kıyamet gününde Allah’ın huzuruna vardığında en büyük huzuru tatacaklardır. Peygamberimiz ramazan oruç tutmanın önemi noktasında şöyle buyurmaktadır:” Oruçlu için iki sevinç vardır: biri iftar ettiği vakit, diğeride Allah’a kavuştuğu zamandır.” İftar vaktinde edilecek duaların geri çevrilmeyeceğini, Allah tarafından kabul edileceğini Peygamber efendimiz müjdelemiştir.

Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında birçok hadsi şerif vardır. Bunlardan birisinde Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur. “Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teala, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:’ Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.’ Sonra der ki: ‘ Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu birşey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.’ Bu davetten yer ağarana kadar devam eder.”

Ramazan’da bir farzı eda etmek ise Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay mü’minin rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır.

Ayrıca Ranazan ayının başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.

Peygam efendimiz bir hadisinde oruçluyken nasıl davranılacağına istiaden şöyle; “ Oruç bir kalkandır. Sakın oruçluyken cahillik edipte kem söz söylemeyin. Birisi size sataşacak olursa veya dalaşacak olursa ben oruçluyum deyin.” buyurmuştur.