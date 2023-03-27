Ramazan ayını fırsata çevirin | Sağlığınıza kavuşmak için bunu yapın!

Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları ve Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, oruç ve açlığın en iyi detoks yöntemi ve şifa aracı olduğunu belirtti.

Hastane açıklamasında görüşlerine yer verilen Hüseyin Taşkıran, "Plutarkhos'un 'İlaç kullanmak yerine, bir gün oruç tutun.', Paracelsus'un, 'Oruç en büyük çaredir, içinizdeki doktordur' sözleri orucun faydalarını açıklamaktadır. Oruç tutanların çoğu bunu isteyerek yapar. Bazen de istemeden mecbur kalabilirler. Örneğin, bir kişi hasta olduğunda, vücut o kişiyi oruca zorlayabilir. En son ne zaman grip veya bağırsak hastalığı gibi bir enfeksiyon geçirdiğinizi düşünün. İştah kesilir ve yemek istemezsiniz. Bir hastalık veya yaralanma sırasında iştah kaybı, vücudun onarım mekanizmaları tam güçle çalışırken mevcut patojen mikroplar açlıktan ölürken, vücudun sağlığı yeniden kazanmasına yardımcı olmak için dengeyi yeniden sağlama girişimidir." ifadelerini kullandı.

Çoğu durumda orucun, manevi nedenlerle, ruhu arındırmak, daha yüksek bir varlık durumuna veya farkındalığa ulaşmak amacıyla tutulduğunu aktaran Taşkıran, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda bilim bize orucun aslında beden için olduğu kadar zihin için de faydaları olduğunu göstermiştir. Oruç tutmanın tersi olan aşırı yemenin zihin üzerinde köreltici bir etkisi vardır. Ayrıca, son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, açlık dönemlerinde ortaya çıkan kalori kısıtlamasının kilo vermeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bilimsel araştırmalara göre, bel çevresini küçültmenin ötesinde, oruç tutmak ve kalori kısıtlaması da kişinin ömrünü uzatmaya yardımcı olabilir. Bilim adamlarına göre bu, SIRT1 ve SIRT2 genlerinin aktivasyonu nedeniyle oluşur. Bu genler, yaşlanma sürecini yavaşlatan proteinler üretir.

Başka bir deyişle, oruç tutmak aslında daha uzun yaşamanıza ve daha sağlıklı olmanıza yardımcı olabilir. Orucun faydaları, kilo vermeye yardımcıdır, kanser hücrelerini öldürebilmektedir (otofaji), bağışıklık sistemini güçlendirir, ömrü uzatır, insülin direncini azaltır, azaltılmış insülin üretimi sağlar, artmış insülin duyarlılığı (kan şekeri düşeceği için şeker hastalarının oruç tutmadan önce doktorlarına danışmaları gerekir), yaklaşık 24 saat sonra enerji artışı vücuttaki iltihabı azaltır, insan vücudunun oksidasyonunu veya paslanmasını azaltır (detoksifikasyon), iyileştirilmiş zihinsel sağlık ve depresyon ve anksiyete semptomlarının azalması olarak açıklanabilmektedir."

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Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, orucun tedavi olarak önerilebileceği hastalıklara ilişkin, "İnsülin kullanmayan Tip 2 diyabet hastaları, ileri düzeyde olmayan kalp ve hipertansiyon hastaları, hipotiroidi ve hashimoto hastaları, grip ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar, kanser hastaları gibi birçok kronik hastalıkta oruç bir tedavi yöntemi olarak önerilebilir. Sonuç olarak oruç ve açlık aslında en iyi detoks yöntemi ve şifa aracıdır." değerlendirmesinde bulundu.