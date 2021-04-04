Koronavirüs salgınında illerin risk durumuna göre kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağı kalktı. Bu illerde hafta içi olduğu gibi hafta sonu 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Yüksek riskli illerde cumartesi 05.00-21.00 saatlerinde kısıtlama uygulanmıyor. Bu illerde cumartesi 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında yasak uygulanıyor.

Çok yüksek riskli illerde ise Cuma 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında yasak uygulanıyor.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş üstü 10.00-14.00, 20 yaş altı ise 14.00-18.00 saatlerinde dışarı çıkabiliyor. Peki, şehirler arası seyahat yasağı var mı?

Ramazan ayında seyahat yasağı olur mu? Bayramda seyahat yasağı olacak mı?

Ramazan ayında 81 ilde hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ramazan ayı boyunca tüm yurtta yeme-içme işletmeleri yalnızca paket servis hizmeti verecek. Ramazan bayramında ise sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı açıklanmadı.

Sokağa çıkma yasağı saatlerinde seyahat yasağı uygulanıyor. Kısıtlamanın olmadığı saatlerde şehirler arası yolculuk yasak değil. Ancak kısıtlama saatleri arasında yolculuk yapmak istiyorsanız; seyahat izin belgesi almanız gerekiyor.

Sokağa çıkma yasağı olan günlerde özel araçla şehirler arası seyahat yapabilmek için EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak zorunda. Seyahat izin belgesi almak için zorunlu haller şöyle:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilenler.

Çok yüksek riskli iller: Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.

Yüksek riskli iller: Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa.

Orta riskli iller: Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa.

Düşük riskli iller: Şırnak