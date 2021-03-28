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Yaşam Ramazan ayında kafeler restoranlar kapalı mı?
Yaşam

Ramazan ayında kafeler restoranlar kapalı mı?

Ramazanda hangi illerde restoranlar kapanır? Koronavirüs salgınında vaka sayıları son günlerde ciddi bir artış içinde. Vatandaşlar, ramazan ayı öncesinde yasakların yeniden uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ayında hangi yasaklar uygulanacak? Ramazan ayında restoranlar kapanacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-28 19:39:00 -
Ramazan ayında kafeler restoranlar kapalı mı?

Son dönemde koronavirüs salgınında vakalarda önemli bir artış gözleniyor. Hal böyle olunca vatandaşlar yasakların gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki, korona yasakları hangi illerde olacak?

Ramazan ayında kafeler restoranlar kapalı mı?

Özellikle esnaf ramazan ayında yeme-içme mekanlarının kapatılıp kapatılmayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mart’ta yapılan kabine toplantısının ardından vakalar artar ve vatandaşlar kurallara uymazsa kısıtlamaların daha sert döneceğini ifade etmişti. 29 Mart Pazartesi günü kabine toplantısı yapılacak. Söz konusu toplantıda illerin yeni risk haritasının belirlenmesi bekleniyor. Bilindiği gibi çok yüksek riskli illerde yeme-içme mekanları gel-al ve paket servis hizmeti sunuyor.

İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya gibi illerde vakaların arttığı biliniyor. Pek çok ilin çok yüksek riskli iller arasına geçmesi bekleniyor. Çok yüksek riskli iller arasına yerleşen şehirlerde kısıtlamaların uygulanması bekleniyor.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon

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