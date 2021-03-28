Ramazan ayında kafeler restoranlar kapalı mı?
Ramazanda hangi illerde restoranlar kapanır? Koronavirüs salgınında vaka sayıları son günlerde ciddi bir artış içinde. Vatandaşlar, ramazan ayı öncesinde yasakların yeniden uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ayında hangi yasaklar uygulanacak? Ramazan ayında restoranlar kapanacak?
Son dönemde koronavirüs salgınında vakalarda önemli bir artış gözleniyor. Hal böyle olunca vatandaşlar yasakların gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki, korona yasakları hangi illerde olacak?
Ramazan ayında kafeler restoranlar kapalı mı?
Özellikle esnaf ramazan ayında yeme-içme mekanlarının kapatılıp kapatılmayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mart’ta yapılan kabine toplantısının ardından vakalar artar ve vatandaşlar kurallara uymazsa kısıtlamaların daha sert döneceğini ifade etmişti. 29 Mart Pazartesi günü kabine toplantısı yapılacak. Söz konusu toplantıda illerin yeni risk haritasının belirlenmesi bekleniyor. Bilindiği gibi çok yüksek riskli illerde yeme-içme mekanları gel-al ve paket servis hizmeti sunuyor.
İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya gibi illerde vakaların arttığı biliniyor. Pek çok ilin çok yüksek riskli iller arasına geçmesi bekleniyor. Çok yüksek riskli iller arasına yerleşen şehirlerde kısıtlamaların uygulanması bekleniyor.
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller
Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller
Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller
Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller
Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon