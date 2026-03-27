Ecdat yadigârına 60 milyar liralık kalkan: Arkeolojide şahlanış dönemi

Konuşmasına küresel vicdanı yaralayan soykırımların son bulması temennisiyle başlayan Bakan Ersoy, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde barışın ve uzlaşmanın adresi haline geldiğini belirtti. Ersoy, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" ideali doğrultusunda, bu toprakların hoşgörü kültürünü tüm dünyaya örnek olarak sunduklarını ifade etti.

Tarih hırsızlarına geçit yok: 13 bin 451 eser evine döndü

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarına imza atılıyor. Bakan Ersoy’un paylaştığı verilere göre:

2002’den bu yana yurt dışına kaçırılan 13 bin 451 eser Türkiye’ye geri kazandırıldı.

2020-2025 yılları arasında ise emniyet ve gümrük operasyonlarıyla 1 milyon 300 binden fazla eser müzelere teslim edildi.

Yapay Zekâ Desteği: "TraceArt" ve "Kimliklendirme Projesi" ile 600 bin eser, kopyalanamayan dijital izlerle koruma altına alındı.

Yatırımda rekor: 60 milyar lirayı aşan dev bütçe

Ecdat yadigârı camiler, kuleler ve tarihi binalar tek tek ayağa kaldırılıyor. 2018 yılından bugüne kadar restorasyon ve müze inşası için 60 MİLYAR LİRAYI aşan bir yatırım yapıldığını açıklayan Ersoy; Kız Kulesi, Galata Kulesi, Rami Kütüphanesi ve Selimiye Camii gibi sembol yapıların bilimsel esaslarla ihya edildiğini hatırlattı.

Geleceğe Miras: 800 noktada hummalı çalışma

2023 yılında başlatılan "Geleceğe Miras" projesiyle Türk arkeolojisinin altın çağını yaşadığını belirten Bakan Ersoy, 2026 hedefinin Türkiye genelinde 800 farklı noktada faaliyet göstermek olduğunu söyledi. Şanlıurfa’daki "Taş Tepeler" projesinin insanlık tarihini yeniden yazdığını vurgulayan Ersoy, bu çalışmalar için 7,5 milyar liralık dev bir kaynak ayrıldığını ifade etti.

Emanetler ehliyle buluşuyor

Törende, 2004 yılında çalınan ve operasyonla ele geçirilen tarihi Melek heykeli, hukuki süreçlerin ardından ilgililerine teslim edildi. Bakan Ersoy, bu adımın hukuka ve ortak değerlere olan saygının bir nişanesi olduğunu belirterek, Türkiye’nin her bir kültür varlığını geleceğe taşımak için gece gündüz demeden mücadele verdiklerini sözlerine ekledi.