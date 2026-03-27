Ekonomi Tekstil dünyasında büyük iflas! 35 yıllık giyim devi kepenk indirdi
Ekonomi

Tekstil dünyasında büyük iflas! 35 yıllık giyim devi kepenk indirdi

Tekstil dünyasında büyük iflas! 35 yıllık giyim devi kepenk indirdi

Motorsporları modasının ikonik markası SouthPrint Inc., ekonomik fırtınaya dayanamayarak havlu attı. Yarım asra yaklaşan tecrübesiyle yarış pistlerinin vazgeçilmezi olan şirketin iflas bayrağını çekmesi, tekstil ve spor dünyasında şok etkisi yaptı.

35 yıllık tekstil devi yarışmaların vazgeçilmezi SouthPrint Inc., mali sorunlar ve artan maliyetler nedeniyle iflas ettiğini duyurdu. NASCAR ile uzun soluklu iş birlikleriyle bilinen şirket, sektörde şok etkisi yarattı.

 

ABD motorsporları dünyasında büyük bir sürpriz yaşandı. 35 yıllık tekstil devi SouthPrint Inc., mali sorunlar ve artan maliyetler nedeniyle iflas ettiğini açıkladı.

NASCAR ile uzun yıllardır süren iş birlikleriyle tanınan şirketin kapanışı, sektörde şok etkisi yarattı.Şirketin Tarihi ve NASCAR BağlantısıSouthPrint Inc., motorsporları ve moda dünyasında uzun süredir önemli bir yere sahipti.

 

Özellikle NASCAR ile kurduğu güçlü iş birlikleri sayesinde pilot temalı tişörtlerden özel koleksiyon ceketlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyordu.

Şirket, yarış severlerin favori markalarından biri haline gelmişti.Motorsporlarının Renkli İsmi Sona ErdiYarış dünyasında ikonikleşen tasarımlarıyla bilinen SouthPrint Inc., mali kriz nedeniyle tamamen kapanma kararı aldı.

 

Şirketin ürettiği ürünler arasında NASCAR lisanslı giyim parçaları da bulunuyordu. Bu ani karar, hem hayranları hem de sektör profesyonellerini üzdü.

MALİ SORUNLAR VE ARTAN MALİYETLER İFLASA GÖTÜRDÜ

Şirketin iflas sürecinde devam eden nakit akışı sorunları, tedarikçi ödemelerindeki gecikmeler ve hızla yükselen maliyet baskılarının etkili olduğu belirtiliyor.

 

Bu gelişme, SouthPrint Inc.’in çalışanları için büyük mağduriyet yaratırken, NASCAR lisanslı ürün pazarında önemli bir boşluk oluşmasına yol açtı.

NASCAR lisanslı ürün tedarik zincirinde oluşabilecek değişim, sektör tarafından yakından takip ediliyor. 35 yıllık deneyimiyle bilinen yarışmaların vazgeçilmezi şirketin kapanışı, motorsporları giyim sektöründe yeni dengelerin oluşmasına neden olabilir.

