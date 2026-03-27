Tekstil dünyasında büyük iflas! 35 yıllık giyim devi kepenk indirdi

ABD motorsporları dünyasında büyük bir sürpriz yaşandı. 35 yıllık tekstil devi SouthPrint Inc., mali sorunlar ve artan maliyetler nedeniyle iflas ettiğini açıkladı.

NASCAR ile uzun yıllardır süren iş birlikleriyle tanınan şirketin kapanışı, sektörde şok etkisi yarattı.Şirketin Tarihi ve NASCAR BağlantısıSouthPrint Inc., motorsporları ve moda dünyasında uzun süredir önemli bir yere sahipti.

Özellikle NASCAR ile kurduğu güçlü iş birlikleri sayesinde pilot temalı tişörtlerden özel koleksiyon ceketlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyordu.

Şirket, yarış severlerin favori markalarından biri haline gelmişti.Motorsporlarının Renkli İsmi Sona ErdiYarış dünyasında ikonikleşen tasarımlarıyla bilinen SouthPrint Inc., mali kriz nedeniyle tamamen kapanma kararı aldı.

Şirketin ürettiği ürünler arasında NASCAR lisanslı giyim parçaları da bulunuyordu. Bu ani karar, hem hayranları hem de sektör profesyonellerini üzdü.

Şirketin iflas sürecinde devam eden nakit akışı sorunları, tedarikçi ödemelerindeki gecikmeler ve hızla yükselen maliyet baskılarının etkili olduğu belirtiliyor.

Bu gelişme, SouthPrint Inc.’in çalışanları için büyük mağduriyet yaratırken, NASCAR lisanslı ürün pazarında önemli bir boşluk oluşmasına yol açtı.

NASCAR lisanslı ürün tedarik zincirinde oluşabilecek değişim, sektör tarafından yakından takip ediliyor. 35 yıllık deneyimiyle bilinen yarışmaların vazgeçilmezi şirketin kapanışı, motorsporları giyim sektöründe yeni dengelerin oluşmasına neden olabilir.