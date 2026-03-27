Sözde basın örgütleri Akit’e yönelik saldırılara kör, sağır, dilsizler! Ak'dan değil it'den yanalar

Buğra Kardan İstanbul

Delegelere pavyon köşelerinde dağıtılan kirli paralarla CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturtulan Özgür Özel’in ‘inananların gür sesi’ Akit’e yönelik iftiralarına ve galiz hakaretlerine sözde basın meslek örgütlerinden çıt çıkmadı. Casusluktan tutuklanan Merdan Yanardağ’a kol kanat geren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile yandaş Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti ve Suriye’de ölü ele geçirilen YPG militanları için taziye mesajı yayınlayan Basın Konseyi, sıra Özel’in saldırılarına maruz kalan Akit’e gelince, başını kuma gömerek büyük bir ikiyüzlülük örneği sergiledi. Olur olmaz her konuda açıklama yapan ve CHP’nin arka bahçesi gibi hareket eden sözle meslek odaları, “Özgür Özel’in ulusal bir gazete hakkında galiz ifadeler kullanması sizi rahatsız etmiyor mu” sorumuz ise cevapsız bıraktı.

GERİ DÖNÜŞ YAPMADILAR

İktidara şirin görünmek için çırpınan Vahap Munyar’ın Yönetim Kurulu Başkanı, Hakan Güldağ’ın Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, “Yoğunuz, mail atın” cevabıyla sorularımızı geçiştirirken, Pınar Türenç’in idaresinde bulunan ve en ufak şikayette “kınama mesajı” gönderen Basın Konseyi de geri dönüş yapmadı. CHP’nin güdümünde olan Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin Başkanı Kıvanç El ise, “Hakaretleri tek tek değil de dönem dönem yayınladığımız raporlarda toplu olarak ele alıyoruz” diyerek adeta Özgür Özel’in avukatlığına soyundu.

BAŞLARINI KUMA GÖMDÜLER

Akit’e konuşan gazeteci-yazar Serdar Arseven ise, şunları söyledi: “Biz bunların çifte standartlarına alışkınız. Bunların işleri güçleri gazeteleri idelojik olarak kategorize etmektir. Gerçi yadırgamamak gerek. Şu ana kadar adlarını andığımız basın örgütleri sol tandanslıdırlar. CHP’nin peşine takılmış durumdadırlar. Bunların yaklaşımları bellidir. Bunların Akit’e yönelik iftiralara, hakaretlere duyarlı olmaları umulmaz. Bunlar için temel olan kendi yanlılarını korumak kollamaktır. Kendi arkadaşlarına siper olmaktır. 28 Şubat’ta duruşları ortadaydı. Bir de sağ tandanslı meslek örgütleri var. Onlardan tek kelime gelmemesi şaşırtıcıdır. Özel’in hedefinde olan Akit’in hep ardında durduğu İstanbul 2 No’lu Barosu dahil pek çok sivil toplum örgütünün sessizliği manidardır. Merkez medyanın da topa girmemesi, başını kuma gömmesi de kompleksin ürünüdür. O nedenle hassas olmak gerekmektedir. Özel’in Akit’e ettiği hakaretler, iftiralar görmezden gelinmemelidir. Özgür Özel’i ise kınıyorum. Özel, Akit’in İslâmi bir kavram olduğunu unutmamalı. Özel, bu kavramın ortasına tire atıp aklınca inananların gür sesi Akit’e hakaret ederek Anadolu’yu karşısına aldığını bilmeli. Çünkü Akit’i takip eden geniş bir kitle var. Bu kitlenin içinde muhafazakâr ve milliyetçi seçmen var. Özel’in oyunu talep ettiği muhafazakâr ve milliyetçi cenahın takdirini toplayan Akit’e saldırması akıllıca değildir. Zannımca CHP, şu anda kan kaybediyor. AK Parti de dış siyasette yaptığı hamlelerle kuvvetleniyor ve birinci sırada yer alıyor. Özgür Özel, strese kapılmış olacak ki Akit’e hakaret ediyor. Kendisini sakin olmaya, soluklanmaya davet ediyorum. Akit’in köklü bir tarihi var. Mazlumları müdafaa eden Akit’in gücünü paradan değil, halktan aldığı muhakkak. Tehditlerden, kalaşnikoflardan korkmadığı açık. O nedenle Özel, dikkatli olsun. Hece bölmeyle Akit’e zarar veremeyeceğini bilsin.”

ÖZEL’İ KINAYANLAR DA VAR

Akit’in karşı karşıya kaldığı karalamalara Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Sinan Burhan’ın yürüttüğü Türkiye Basın Federasyonu kayıtsız kalmadı. Federasyon tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi: “Türkiye basınının önemli temsilcilerinden biri olan Yeni Akit gazetesinin milli ve manevi değerlere bağlı duruşu; ara rejimlere, darbelere ve küresel emperyalizme karşı sergilediği kararlı mücadele kamuoyunun malumudur. Bu çerçevede söz konusu gazeteye yönelik yapılan hakaret içerikli ve seviyesiz eleştiriler, basın özgürlüğü ve ifade ahlakı açısından kabul edilemez niteliktedir. Türkiye Basın Federasyonu olarak Yeni Akit gazetesine yönelik bu yakışıksız ifadeleri şiddetle kınıyoruz. Eleştiri sınırlarını aşarak hakaret boyutuna ulaşan bu tür söylemler, toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmemektedir. Bu bağlamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yapılan söz konusu açıklamaları esefle karşılıyor; ayrıştırıcı dili kabul etmediğimizi açıkça ifade ediyoruz. Sayın Özel’i, kamuoyunda daha yapıcı ve birleştirici bir üslup benimsemeye ve Yeni Akit gazetesinden özür dilemeye davet ediyoruz. Basın kuruluşlarının farklı görüşlere sahip olmaları demokratik bir zenginliktir. Ancak bu farklılıklar, hakaret ve itibarsızlaştırma dili yerine karşılıklı saygı ve sağduyuyla alınmalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”