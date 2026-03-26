Camide namaz kılarken öldürdü: Yenge hakkını helal etsin!

Kayseri’de daha önce tartıştığı komşusu Şevki Tanrıkulu'nu (63), camide namaz kılarken bıçaklayıp öldüren Yasin Şanlı (32) 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, geçen yıl 19 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi'ndeki Sami Ramazanoğlu Camisi’nde meydana geldi. Yasin Şanlı daha önce otomobil park etme nedeniyle tartıştığı komşusu Şevki Tanrıkulu’nun ikindi namazına gittiği camiye geldi. Şanlı, yanında getirdiği bıçakla namaz kılan Şevki Tanrıkulu'nu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Şevki Tanrıkulu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polise teslim olan Yasin Şanlı ise emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

TEKRAR GELİP BIÇAKLADI

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yasin Şanlı’nın namaz kılan Şevki Tanrıkulu’na bıçakla saldırdığı görüldü. Cami cemaatinin ayırdığı Şanlı’nın bir süre sonra Tanrıkulu’na yeniden saldırdığı da kameraya yansıdı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Yasin Şanlı hakkında ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DEFALARCA SINIR ÖTESİNE SIZDIM

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında pişman olduğunu söyleyen Yasin Şanlı, “Eylemimin savunulacak bir tarafı yok. Ama, tasarlama ya canilik durumunu kabul etmiyorum. Tasarlasam kaçmaz mıydım? Askeri personel olmam nedeniyle sınır ötesinde birçok operasyonda sızma girişimi yaptım. Günlerce, aylarca aç susuz kaldım. Eğer ben bu olayı tasarlayarak yapsaydım, işlediğim cinayet hukuk literatürüne girerdi. Rahmetli de aynısını yapardı. Tamam, öldürücü bir darbe ama eğitimli bir askeri personel vuruşu böyle olmaz. Canavarca veya tasarlama eylemini kabul etmiyorum. Madem ben caniyim neden maktulün yakınları bile benim için tanıklık yapıyor? Reyhan Yenge (maktulün eşi) hakkını helal etsin. Kendisi burada değil ama ikimizin de ocağı söndü" dedi.

Duruşma savcısı sanığın ‘Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti ise sanık Yasin Şanlı’nın eyleminin ‘Kasten öldürme’ kapsamında kaldığı gerekçesiyle müebbet hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı. Heyet, daha sonra sanık hakkında ‘tahrik’ indirimi uygulayarak cezasını 16 yıla düşürdü.