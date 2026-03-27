Tanju’nun adamı da şişeye takıldı!
“Alkolü bırakmak için umreye gittim” dediği halde irtikaptan tutuklanan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın adamı da onu aratmıyor!.. CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz alkollü araç kullanırken yakalandı, ehliyetine el konuldu.
Bolu’da polis ekiplerinin gece saatlerinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz uygulamaya takıldı.
Yapılan alkol kontrolünde Karagöz’ün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler tarafından işlem uygulandı.
Karagöz’ün sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulduğu öğrenildi.
Olayla ilgili resmi işlemlerin tamamlandığı bildirildi.