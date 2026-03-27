  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya
5
Yeniakit Publisher
60 dakika sınırı getiren İngiltere hükümeti, ekran süresini düşürecek rehber yayımladı! Gençlere zarar...
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

60 dakika sınırı getiren İngiltere hükümeti, ekran süresini düşürecek rehber yayımladı! Gençlere zarar...

Dijital sokağa çıkma yasağı sonrası bu kez ailelerle ilgili flaş bir karar daha aldı İngiltere hükümeti...

#1
60 dakika sınırı getiren İngiltere hükümeti, ekran süresini düşürecek rehber yayımladı! Gençlere zarar...

İngiltere'de ilkokula başlama çağındaki çocukların yüzde 28'i gerçek kitap sayfasını tıklayarak ya da ekran kaydırma hareketi yaparak değiştirmeye çalıştığı için okula başlayamıyor.

#2
60 dakika sınırı getiren İngiltere hükümeti, ekran süresini düşürecek rehber yayımladı! Gençlere zarar...

İngiltere, 5 yaş altı çocukların ekran süresini azaltmak ve yaşa uygun içeriklerin izlenmesini sağlamak için ailelere yönelik bir rehber yayımladı.

#3
60 dakika sınırı getiren İngiltere hükümeti, ekran süresini düşürecek rehber yayımladı! Gençlere zarar...

İngiltere Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 yaş altı çocukların ekran süresini azaltmayı ve ailelere daha sağlıklı dijital alışkanlıklar kazandırmada yardımcı olmayı hedefleyen "Hayata En İyi Başlangıç" rehberinin yayımlandığı belirtildi. İngiltere'de hükümet, gençlerin sosyal medya kullanımını sınırlamaya yönelik sosyal medya yasağı, süre sınırı ve gece saatlerinde erişimi kısıtlayan "dijital sokağa çıkma yasağı" uygulamalarını test edeceğini duyurmuştu!

#4
60 dakika sınırı getiren İngiltere hükümeti, ekran süresini düşürecek rehber yayımladı! Gençlere zarar...

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde 300 gencin katılacağı pilot uygulama kapsamında, sosyal medya uygulamalarına erişim tamamen kaldırılacak, günlük kullanım süresi sınırlandırılacak veya belirli saatlerde erişim engellenecek. Yaklaşık 6 hafta sürecek uygulamada katılımcılar 4 gruba ayrılacak. Bir grupta, sosyal medya uygulamalarına erişim tamamen kapatılarak olası yasağın etkileri incelenecek. Diğer gruplarda da uygulamalara günlük 60 dakika sınırı getirilecek ya da "dijital sokağa çıkma kısıtlaması" kapsamında erişim 21.00-07.00 saatlerinde engellenecek. Bir grup ise kontrol grubu olarak mevcut kullanımına devam edecek. Pilot çalışmada, çocuklar ve ebeveynlerin uygulama öncesi ve sonrası görüşmelere katılması sağlanarak, kısıtlamaların aile hayatı, uyku düzeni ve okul performansı üzerindeki etkileri değerlendirilecek. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Liz Kendall, hükümetin gençler için daha sağlıklı dijital ortam oluşturmayı hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti: "Gençlere hak ettikleri çocukluğu sunmak ve onları geleceğe hazırlamakta kararlıyız. Bu nedenle hem istişare sürecimizle ebeveynleri, çocukları ve uzmanları dinliyor hem de farklı seçenekleri gerçek dünyada test ediyoruz. Bu pilot uygulamalar, ailelerin deneyimlerinden yola çıkarak atacağımız sonraki adımlar için ihtiyaç duyduğumuz kanıtı sağlayacak." Bazı uzmanlar, sosyal medya yasaklarının kolayca aşılabileceği veya çocukları internetin daha riskli alanlarına yönlendirebileceği uyarısında bulunurken, bazı sivil toplum kuruluşları da teknoloji şirketlerinin platformlarını daha güvenli hale getirmesi gerektiğini savunuyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fahri

Çoğu anne ve baba maddi ve manevi sıkıntılar yüzünden çocukları ile ilgileniyor buda çocukları ve gençleri digiatale yönlendiriyor Yetersiz anne ve baba acizdir zayıftır yalnızdır
TÜM YORUMLARA GİT
Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı
Dünya

Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı

Haydut Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Donald Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı.

CHP’li Tanju 41 yıllık esnafa kan kusturmuş
Gündem

CHP’li Tanju 41 yıllık esnafa kan kusturmuş

"İrtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Tanju Özcan’ın haraç vermediği için Bolu’daki esnafa kan kusturduğu ortaya çıktı...
Dünyaya ilan etti! Trump'tan bomba İran kararı
Dünya

Dünyaya ilan etti! Trump'tan bomba İran kararı

İsrail'i sahiplenerek İran'a savaş açan ABD Başkanı Donald Trump, aldığı kararı dünyaya duyurdu.
Park halindeki Tesla çıldırdı: Otoparkı savaş alanına çevirdi
Gündem

Park halindeki Tesla çıldırdı: Otoparkı savaş alanına çevirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanın park alanında durduk yerde kontrolden çıkan Tesla marka elektrikli otomobil, otoparkı savaş alanı..
Türkiye’de uydu interneti dönemi başlıyor: Starlink ve Kuiper için kritik görüşmeler
Gündem

Türkiye’de uydu interneti dönemi başlıyor: Starlink ve Kuiper için kritik görüşmeler

SpaceX’in Starlink’i ve Amazon’un Kuiper projesi için Türkiye’de düğmeye basıldı. Yetkililer, regülasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ..
İran'da seferberlik ilanı! 12 yaşındaki çocuklar bile vatan savunmasına çağrıldı!
Gündem

İran'da seferberlik ilanı! 12 yaşındaki çocuklar bile vatan savunmasına çağrıldı!

Siyonist işgalcilerin ve Büyük Şeytan ABD’nin alçakça saldırıları karşısında İran, topyekun direniş için düğmeye bastı. Tahran’da başlatıla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23