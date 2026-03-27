Gündem Endonezya'ya MERTSAV imzası: Türk piyade tüfeği envantere girdi
Endonezya’ya MERTSAV imzası: Türk piyade tüfeği envantere girdi

Endonezya'ya MERTSAV imzası: Türk piyade tüfeği envantere girdi

Endonezya ordusu, operasyonel gücünü artırmak amacıyla MERTSAV üretimi yeni nesil MAR556T piyade tüfeklerini envanterine kattı.

Endonezya Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan Piyade Taburu Yonif TP 956 / Sultan Bidar Alam (SBA), operasyonel kapasitesini artırmak amacıyla yeni nesil 5.56 mm kalibreli piyade tüfeklerini teslim aldı. Teslim edilen tüfeklerin MERTSAV üretimi MAR556T olduğu görüldü.

Birlik karargahında gerçekleşen teslimat faaliyetlerine ilişkin paylaşılan görüntülerde, askeri personelin yeni silahların kutu açılışını yaptığı, parçaları ve kullanım kılavuzlarını (Buku Panduan Senjata) dikkatle incelediği görüldü. Kutularından çıkarılan tüfekler, kayıt işlemlerinin ardından birliğin silah deposuna sevk edildi.

 

MAR556T, standart piyade tüfeklerinden daha kompakt bir yapıya sahip olan taktik modeldir. Gaz hareketli, döner başlı ve uzun darbeli çalışma prensibi, güvenilir performans ve düşük geri tepme sunar. 5.56×45 mm NATO kalibresi sayesinde piyade ve özel kuvvetler için ideal bir çözümdür.

368 mm namlu uzunluğu, MAR556T’nin yakın mesafede yüksek manevra kabiliyeti sağlamasına yardımcı olur. Yarı otomatik ve tam otomatik atış modları, farklı senaryolarda etkin kullanım sunar. Soğuk dövme namlu, uzun ömür ve dayanıklılık sağlar.

825 mm toplam uzunluğu ve 3.150 gram ağırlığıyla, MAR556T, standart MAR556’ya kıyasla daha hafif ve daha kısa bir modeldir. Ayarlanabilir dipçik, farklı kullanıcı gereksinimlerine uyum sağlar ve taşınabilirliği artırır.

GENEL BİLGİLER

Çalışma Prensibi

Gaz Hareketli, Döner Başlı, Uzun Darbeli

Kalibre

5,56 mm x 45 NATO

Atış Modu

Yarı Otomatik ve Tam Otomatik

Yiv – Set

6 sağ, 1/7″

Namlu Tipi

Soğuk Dövme

Şarjör Kapasitesi

30 Adet 5,56mm

Dipçik

Ayarlanabilir

Namlu Uzunluğu

368 mm (14.5″)

Toplam Uzunluk

825 mm (32.5″)

Ağırlık

3.150 gr (6,9 lbs)

