Sabaha kadar vücuttaki yağları çıra gibi yakıyor: Zayıflamanın şifresi gün boyu yağ yakıyor! Bakın hangi yiyecek
Kahvaltıda yapılan küçük bir değişiklik ile doğal enerjinizi ayağa kaldırabilirsiniz...
Kahvaltıda yapılan küçük bir değişiklik, tüm gün saatlerinde doğru besinleri tercih etmek, hem tokluk hissini artırıyor hem de vücudun yağ yakımını destekliyor. Üstelik bu besin, düzenli tüketildiğinde kilo vermeyi kolaylaştıran doğal bir "yağ yakıcı" etkiye sahip.
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi yulaf, doğru hazırlandığında kilo verme sürecinde adeta mucizeler oluşturuyor. Uzmanlara göre yulaf, sabah saatlerinde tüketildiğinde gün boyu tokluk sağlıyor, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekliyor. Beslenme uzmanı Alexander LeRitz, yulafın lif bakımından zengin yapısı sayesinde uzun süre enerji sağladığını, bu nedenle sabah kahvaltısında tüketildiğinde gün içinde iştah kontrolüne yardımcı olduğunu belirtti.
"Yulafın kendisi düşük kalorili, lif açısından zengin ve metabolizmayı destekleyen bir besindir. Asıl farkı yaratan, içine ne eklediğinizdir" dedi. LeRitz'e göre, yulafı su yerine süt veya soya sütüyle pişirip içine yoğurt, yumurta akı veya protein tozu eklemek, hem tokluk süresini uzatıyor hem de kas kaybını önlüyor. Bu şekilde hazırlanan yulaf, gün boyunca daha dengeli enerji sağlıyor ve yağ yakımını destekliyor.
Uzman, birçok kişinin yulafı tatlıya çevirdiğini belirterek, "Fıstık ezmesi, bal veya granola gibi eklemeler birkaç kaşık fazla kullanıldığında kahvaltınız kilo aldıran bir öğüne dönüşebilir. Sağlıklı diye ölçüsüz kullanmak en büyük hata" ifadelerini kullandı. Hızlı pişen yulaflar yerine geleneksel yulafların tercih edilmesi öneriliyor. Bu tür yulaflar daha yavaş sindiriliyor, kan şekerini dengede tutuyor ve tokluk hissini artırarak gün boyu atıştırma isteğini azaltıyor. Bir porsiyon yulafı sütle pişirip içine birkaç kaşık yoğurt, taze meyve ve bir avuç ceviz eklemek, hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de uzun süre tok tutuyor. Uzmanlar, "Bu şekilde hazırlanan yulaf kahvaltısı gün boyu yağ yakımını destekler ve enerjiyi dengede tutar" diyor.
