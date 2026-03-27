Sabaha kadar vücuttaki yağları çıra gibi yakıyor: Zayıflamanın şifresi gün boyu yağ yakıyor! Bakın hangi yiyecek

Uzman, birçok kişinin yulafı tatlıya çevirdiğini belirterek, "Fıstık ezmesi, bal veya granola gibi eklemeler birkaç kaşık fazla kullanıldığında kahvaltınız kilo aldıran bir öğüne dönüşebilir. Sağlıklı diye ölçüsüz kullanmak en büyük hata" ifadelerini kullandı. Hızlı pişen yulaflar yerine geleneksel yulafların tercih edilmesi öneriliyor. Bu tür yulaflar daha yavaş sindiriliyor, kan şekerini dengede tutuyor ve tokluk hissini artırarak gün boyu atıştırma isteğini azaltıyor. Bir porsiyon yulafı sütle pişirip içine birkaç kaşık yoğurt, taze meyve ve bir avuç ceviz eklemek, hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de uzun süre tok tutuyor. Uzmanlar, "Bu şekilde hazırlanan yulaf kahvaltısı gün boyu yağ yakımını destekler ve enerjiyi dengede tutar" diyor.